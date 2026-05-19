Na een weekend op de Nürburgring maakt Thierry Vermeulen zich alweer op voor de volgende race in de DTM. Aankomend weekend staat namelijk het circuit van Zandvoort op het programma, een thuisrace voor de Nederlander. Hoewel Vermeulen uitkijkt naar het weekend in de duinen, weet hij na zijn optreden tijdens de 24 uur van de Nürburgring vooral één ding zeker. “Niet crashen op Zandvoort”, vertelt Vermeulen.

Voor Vermeulen liep het weekend op de Nürburgring verkeerd af. De coureur kwam in actie tijdens de 24-uursrace, maar zijn wedstrijd kwam al tijdens zijn eerste stint achter het stuur ten einde. De Venlonaar verloor de macht over het stuur en klapte hard op de vangrail. Door zijn crash kon het team niet verder rijden en zat het raceweekend er direct op. “Het was voor mij natuurlijk een moeilijke race. We hadden al vroeg een crash. Een crash op Zandvoort wil ik vermijden”, Vermeulen tijdens een mediamoment.

‘Hopelijk een podiumplaats’

Ondanks de tegenvaller op de Nordschleife kijkt Vermeulen positief vooruit naar het raceweekend in Zandvoort. De Nederlander noemt het circuit een van de tofste banen op de DTM-kalender, al weet hij ook hoe klein de verschillen in het kampioenschap zijn. Volgens Vermeulen is het daardoor lastig om vooraf duidelijke verwachtingen te hebben. “Het is altijd tof om in Zandvoort te rijden, met spannende kwalificaties. Iedereen heeft kans om vooraan mee te rijden, dus je moet afwachten hoe het loopt. Je hebt de prestaties van de auto’s, de teams en die van jezelf. Al deze factoren kunnen snel veranderen”, geeft de coureur aan.

Toch hoopt Vermeulen vooral een stabiel weekend neer te zetten en belangrijke punten mee naar huis te nemen. De Nederlander richt zich daarbij niet alleen op een goede race, maar stiekem ook op een plek op het podium. “Het is voor ons belangrijk om op de auto te concentreren. Zelf probeer ik mijn eigen prestaties te maximaliseren voor wat mooie punten en hopelijk een podiumplaats”, benadrukt de Emil Frey Racing-coureur.

Thierry Vermeulen tijdens de 54e editie van de 24 uur van de Nürburgring (ANP)

‘Geweldig om te zien’

Daarnaast merkt Vermeulen dat de interesse in de GT-klasse en de DTM de afgelopen jaren flink is gegroeid in Nederland. Volgens de coureur speelt Max Verstappen daarin een belangrijke rol. Zeker nu Verstappen recent zelf in actie kwam tijdens 24 uur van de Nürburgring, merkt Vermeulen dat steeds meer Nederlandse fans ook de weg naar de DTM weten te vinden. “GT-sport is in Nederland nooit zo groot geweest als in Duitsland, maar de belangstelling is de afgelopen jaren sterk gegroeid, met natuurlijk behulp van Max. Steeds meer fans komen naar het circuit, maar er is ook meer interesse rondom het circuit. Dat is voor ons als coureurs geweldig om te zien”, besluit Vermeulen.

De DTM komt van 22 tot en met 24 mei in actie op Circuit Zandvoort.

