Adrian Newey zou naar verluidt de zoektocht naar een nieuwe Aston Martin-teambaas leiden. De Brit heeft dit seizoen voor het eerst de touwtjes in handen bij het Britse team, maar volgens meerdere bronnen zou dit slechts een tussenoplossing zijn. Of de nieuwe teambaas nu met Newey zal samenwerken of de topontwerper vervangt, is niet duidelijk. Wel worden al meerdere bekende namen genoemd voor de rol, zoals Max Verstappens vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner.

Na jarenlange trouwe dienst als topontwerper bij Red Bull, heeft Adrian Newey dit jaar voor het eerst de touwtjes in handen bij Aston Martin. De seizoenstart is voor het Britse team echter dramatisch verlopen, met drie uitvalbeurten in twee races tijd. Lance Stroll maakte officieel de GP Australië nog wel af, maar wel met een achterstand van 15 rondes op racewinnaar George Russell.

Aston Martin is inmiddels op zoek naar een nieuwe teambaas, die het team er weer bovenop kan helpen. De zoektocht is echter al sinds het einde van 2025 bezig, nog voordat de huidige problemen bij de Britse renstal begonnen. Of de nieuwe teambaas Newey dan zal vervangen of samen met de Brit zal werken, is nog onbekend. De aanstelling van Newey als teambaas kwam onverwacht, ook voor de Brit zelf. “De vraag bleef toen: ‘Oké, wie wordt de nieuwe teambaas?’” vertelde hij na de start van zijn nieuwe functie aan Sky F1. “Omdat ik toch al naar alle races aan het begin van het seizoen ga, verandert het niet echt veel voor mijn eigen werk. Ik ben daar dan toch, dus ik kan dat er wel bij doen.”

Lambiase en Horner

Volgens PlanetF1 is Aston Martin al sinds de afgelopen GP Las Vegas in gesprek is met kandidaten voor de rol voor de lange termijn. Een van de kandidaten zou naar verluidt Gianpiero Lambiase zijn, de vaste race-ingenieur van Max Verstappen. De Red Bull-ingenieur zou echter het aanbod hebben afgeslagen. Ook Audi-topman Mattia Binotto en teambaas Jonathan Wheatley zouden benaderd zijn, terwijl ook de namen van oud-teambazen Andreas Seidl (McLaren) en Christian Horner (Red Bull) worden genoemd.

