Aston Martin kende wederom in China een dramatisch raceweekend. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll kon de race niet afmaken, en op beelden is zelfs te zien hoe de Spaanse wereldkampioen door de trillingen vanuit de krachtbron moeite had om zijn stuur vast te houden. Opvallend was echter de afwezigheid van teambaas Adrian Newey in Shanghai. Topingenieur Mike Krack vertelt dat het altijd het plan was voor de nieuwe teambaas om de GP China te missen.

Adrian Newey trad voorafgaand aan het 2026-seizoen aan als nieuwe teambaas van Aston Martin. De topontwerper kreeg zo na jaren in dienst van Red Bull de touwtjes in handen bij de Britse renstal. Aston Martin beleeft echter een dramatische seizoenstart, met drie uitvalbeurten in twee Grands Prix tijd. Een van de grootste problemen bij Aston Martin is de trillingen die ontstaan door de krachtbron. Volgens Newey konden deze zelfs ‘permanente zenuwbeschadigingen’ aanbrengen aan de handen van de coureurs, als deze te lang met de bolide doorrijden.

‘Adrian woont niet alle races bij’

Door de meerdere problemen waarmee Aston Martin te maken kreeg in Shanghai, was de afwezigheid van teambaas Newey opvallend. De Brit zei voorafgaand aan het seizoen zelf ‘alle races’ in het begin van het jaar te willen bijwonen. Volgens Mike Krack – die in Shanghai de taken van Newey op het circuit overnam – was het echter nooit de bedoeling dat de voormalig Red Bull-topontwerper in China erbij zou zijn.

“Er is een plan opgesteld waarin staat waar hij wel en niet aanwezig moet zijn. Daar hebben we niets aan veranderd”, legde Krack uit aan de in Shanghai aanwezige media. Toen hem vervolgens werd gevraagd of Newey dit seizoen nog meer races zal missen, voegde hij eraan toe: “Ik zou het plan er nog eens op na moeten gaan. Het was echter altijd al duidelijk dat Adrian niet alle races zou bijwonen. Tegenwoordig, met moderne communicatie, denk ik dat het niet echt uitmaakt waar mensen zitten. Ik hoorde dat Sky Germany de Grand Prix van Australië vanuit Duitsland versloeg, dus ik denk dat dat tegenwoordig geen probleem is.” Verwacht wordt dat Newey net als voorganger Andy Cowell tien tot veertien races dit jaar zal bijwonen als teambaas.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.