Lance Stroll heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami ongenadig fel uitgehaald naar de huidige en toekomstige Formule 1-reglementen. De Aston Martin-coureur toont zich allerminst overtuigd door de recente aanpassingen van de FIA en spreekt in duidelijke bewoordingen zijn frustratie uit over de richting waarin de sport zich ontwikkelt.

De FIA voerde in de aanloop naar het weekend in Miami wijzigingen door aan het technische reglement voor 2026, met als doel het racen te verbeteren en de kritiek vanuit de paddock te temperen. Volgens Stroll raken die ingrepen echter niet de kern van het probleem. “Het is gewoon triest,” stelt hij. “We zijn het racen aan het vernietigen met deze regels. Het voelt gewoon niet meer als racen. Je bent constant bezig met energie sparen, met lifts en coasts, met systemen managen. Dat is niet waarom mensen naar Formule 1 kijken.”

Hoewel de FIA met aanpassingen in Miami probeert de extremen van het energiemanagement te beperken, gelooft Stroll niet dat dit het verschil zal maken. “Het zijn kleine pleisters op een veel groter probleem,” aldus de Aston Martin-coureur.

Stroll: “Het zou simpel moeten zijn. Geef ons auto’s waarin we kunnen pushen en racen. Dat is wat fans willen zien. Alles wat daarvan afwijkt, haalt de ziel uit de sport. Het is jammer dat we in deze situatie zitten. F1-auto’s zijn momenteel niet zo leuk om te rijden. Ik heb in de afgelopen weken andere auto’s gereden, onder andere F3-auto’s getest. Dat is duizend keer leuker om te rijden, omdat je rechtervoet bepaalt wat er gebeurt.”

