Ook Oscar Piastri reageert op de F1-regelwijzigingen. De GP Miami is de eerste race onder de reglementsaanpassingen, maar volgens de Australiër wordt er iets te veel van de wijzigingen voor het 2026-reglement verwacht. ‘De pikorde zal niet veranderen’, voorspelt de McLaren-coureur. ‘Het zijn maar kleine veranderingen’.

De FIA greep de vijf weken tussen de GP Japan en GP Miami aan om de 2026-reglementen onder de loep te nemen. Het bestuursorgaan besloot vervolgens om met onmiddellijke ingang regelwijzigingen door te voeren. Onder meer teambaas James Vowles en coureur Carlos Sainz reageerden positief, al benadrukte de Spanjaard dat het slechts een eerste stap is.

Oscar Piastri is dat met zijn collega eens. “Natuurlijk werd de roep om veranderingen door te voeren veel luider na de crash van Ollie (Bearman, red.) op Suzuka”, begint de Australiër in de persconferentie. “Het is goed dat ze (de FIA, red.) hebben geluisterd, en de veranderingen zijn goed doordacht. Maar ik heb het al uitgeprobeerd in de simulator en maar een paar dingen waren echt beter. We moeten echter zien hoe het werkt op het circuit. Hopelijk vermindert het de kans op vergelijkbare incidenten als die van Ollie.”

Mario Kart

Ook Sergio Pérez is blij met de aanpassingen. “Het incident op Suzuka was echt eng”, zegt de Mexicaan. “We moeten echter nog zien hoe het uitpakt op het circuit, deze regels zijn zo onvoorspelbaar. Er is wel een gat op de kalender weer voorafgaand aan de GP Canada. Dus mochten er meer veranderingen nodig zijn, dan is dat mogelijk.” Met zijn algemene mening over de reglementen sluit Pérez zich aan bij Verstappen: “Ik heb vroeger veel Mario Kart gespeeld, dus ik ben goed voorbereid.”

Met de ingevoerde regelwijzigingen werd er ook al gesproken over een ‘herstart’ van het Formule 1-seizoen. Volgens Piastri gaan de reglementsaanpassingen daar echter niet ver genoeg voor. “Natuurlijk zullen ook veel teams upgrades meenemen dit weekend, maar het zal de pikorde niet veranderen. Het zijn maar kleine veranderingen. Mercedes is overduidelijk sterk. Het kampioenschap is nog lang niet gestreden, maar McLaren moet gauw meer performance vinden als we nog mee willen doen aan de strijd.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.