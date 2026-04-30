Terwijl de meeste coureurs direct naar de paddock op het Miami International Autodrome afreizen voor de terugkeer van de Formule 1 dit weekend, maakten McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri nog even een tussenstop in Miami zelf. Daar deden de coureurs namelijk mee aan de McLaren showrun in het Regatta Harbour-gedeelte van de Amerikaanse stad.

Het is niet de eerste keer dat McLaren een grootschalig evenement in het hartje van een stad organiseert. Vorig jaar hield het Britse team nog een tweedaags evenement in Londen voorafgaand aan de Britse Grand Prix. Dit jaar is de ‘ervaring voor Amerikaanse fans’ vijf dagen lang. Hoogtepunt van het evenement is de showrun, waar een aantal van de meest iconische McLaren-auto’s – waaronder de MP4/6 van Ayrton Senna – de straten van Miami onveilig maken.

LEES OOK: Andrea Stella ziet stap vooruit met Mercedes-krachtbron: ‘Kloof gedicht’

Norris en Piastri

Ook huidige coureurs voor het team, wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri, kwamen even langs en stapten in de raceauto’s om aanwezige fans alvast op wat raceactie te trakteren. Terwijl Norris in de MCL60 – de 2023-bolide – mocht rijden, kreeg Piastri de eer om in de MP4/23 plaats te nemen. In deze auto won Lewis Hamilton in 2008 zijn eerste wereldtitel.

Lees hier alles over de GP Miami

