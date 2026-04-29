Andrea Stella is van mening dat McLaren de kennisachterstand ten opzichte van de Mercedes-krachtbron, die aan het begin van het seizoen bestond, heeft verkleind. De achterstand die tijdens de Grand Prix van Australië zichtbaar werd, zou volgens Stella deels zijn ontstaan doordat Mercedes – via motorleverancier High Performance Powertrains – niet alle informatie direct met klantenteams zou hebben gedeeld. “Ik kan bevestigen dat we een stap vooruit hebben gezet ten opzichte van Australië”, aldus Stella.

Tijdens het raceweekend in Australië gaf Andrea Stella al aan dat McLaren het gevoel had dat HPP bepaalde informatie niet volledig deelde met klantenteams. Die achterstand zou inmiddels zijn ingelopen. In de eerste twee races hadden Oscar Piastri en Lando Norris bovendien te maken met problemen, waardoor zij niet konden starten. Volgens Stella had dit deels te maken met de manier waarop de krachtbron werd benut. “We hebben als klantenteam geaccepteerd dat we bij zo’n ontwikkelingsprogramma niet alles meteen onder controle hebben. We hebben de tijd tussen Australië en Miami gebruikt om samen te werken met HPP om de motor optimaal te kunnen benutten”, vertelde Stella aan de media.

‘Kloof gedicht’

Volgens Stella zou de Britse renstal in Miami via simulaties beter kunnen voorspellen hoe de krachtbron zich gedraagt binnen de nieuwe regels. “Offline simuleren of het testen van deze regels in de simulator, betekent niet dat je alle scenario’s kunt voorspellen. Je moet zeker vooruitdenken en rekening houden met verschillende situaties om de krachtbron optimaal te kunnen gebruiken”, benadrukte de Italiaan.

De samenwerking tussen McLaren en HPP zou verbeterd zijn ten opzichte van waar ze stonden met de seizoensstart. Waar Stella eerder nog sprak over een informatiekloof in vergelijking met Mercedes, stelt hij nu dat beide teams over ongeveer dezelfde kennis beschikken. “Aan het begin van het seizoen was er misschien sprake van een achterstand, wat logisch is als klantenteam, zeker toen de ontwikkeling van de krachtbron onder druk stond. En dat was oké, dat waren we bereid te accepteren en we hebben dit samen met HPP verbeterd. Nu denk ik dat we deze kloof hebben gedicht en dat we over alle benodigde middelen beschikken om het maximale uit de krachtbron te halen”, besloot Stella.

