De kans dat Max Verstappen zijn toekomst na dit seizoenvervolgt bij McLaren wordt door voormalig F1‑coureur Marc Surer klein geacht. Hoewel de naam van de viervoudig wereldkampioen de afgelopen weken nadrukkelijk aan McLaren werd gelinkt, plaatst Surer daar een duidelijke kanttekening bij. “McLaren heeft indrukwekkend werk geleverd, maar met de nieuwe reglementen is een fabrieksteam een veel betere keuze,” zegt de Zwitser.

Daarmee wijst Surer eerder richting Mercedes en zelfs Ferrari dan naar het team uit Woking als Verstappen Red Bull daadwerkelijk zou verlaten. De geruchten over een mogelijke McLaren‑overstap kregen recent een extra impuls door het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase. De vaste race‑engineer van Verstappen maakt na 2027 de overstap naar concurrent McLaren, waar hij de rol van Chief Racing Officer gaat vervullen onder teambaas Andrea Stella.

Klantenmotor

Surer erkent dat McLaren zich sportief heeft ontwikkeld tot een van de sterkste teams van het veld. Surer: “Wat zij de afgelopen twee jaar hebben laten zien, is echt indrukwekkend. Ze hebben veel dingen goed gedaan, ondanks dat ze met een klantenmotor rijden.”

Met het oog op de ingrijpende reglementswijzigingen vanaf 2026 hecht Surer groot belang aan volledige technische integratie. De nieuwe regels leggen meer nadruk op de samenwerking tussen chassis, verbrandingsmotor en elektrische systemen. In dat opzicht hebben fabrieksteams een structureel voordeel ten opzichte van klantenteams als McLaren, betoogt hij. Mercedes beschikt over een eigen powerunitprogramma en heeft volledige zeggenschap over de technische ontwikkelingsrichting. “Juist nu, met een nieuw reglemententijdperk, is dat van groot belang,” aldus Surer.

