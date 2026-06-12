Lando Norris heeft in de aanloop naar de GP van Barcelona-Catalonië toegegeven dat het ‘vrijwel onmogelijk’ wordt om zijn titel te prolongeren. Dat heeft deels te maken met de opmars van Mercedes-revelatie Kimi Antonelli, zo gaf hij toe. De jonge Italiaan won de afgelopen vijf Grands Prix en heeft een voorsprong van 98 WK-punten op de regerend kampioen. Volgens Norris reed de 19-jarige Mercedes-coureur de laatste races ‘foutloos’.

Ondanks de huidige achterstand heeft Norris er vertrouwen in dat hij dit seizoen nog een zege kan boeken. Na zijn titelseizoen in 2025 is de teller bij de Brit blijven steken op elf overwinningen. Hij is echter op zijn hoede voor het probleem dat Kimi Antonelli heet. De jonge Italiaan won tot veler verbazing vijf Grands Prix op rij en laat ook zijn meer ervaren teamgenoot George Russell ver achter zich. “Ik denk nog steeds dat we als team het tij kunnen keren en vooruitgang kunnen boeken, maar we staan ook tegenover een team en een coureur die gewoon domineren”, oordeelde Norris tegenover de pers in Spanje.

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“Hij (Antonelli, red.) maakt gewoon geen fouten, doet alles goed en presteert ongelooflijk sterk”, somde de regerend wereldkampioen op. “Het is moeilijk om zelfverzekerd te blijven als je tegen zo iemand racet.” Toch gelooft Norris dat McLaren de tiener vroeg of laat de loef af kan steken. “In Miami en Canada hadden we twee goede weekenden qua snelheid”, merkte hij op. “We behaalden een podiumplaats en waren bijna tweede, dus ik denk dat het vertrouwen er nog steeds is en dat we blijven geloven dat het mogelijk is”, besloot hij vastberaden.

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