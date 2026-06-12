Kimi Antonelli is de onbetwiste nieuwe ster van de Formule 1. Vorig jaar maakte hij zijn debuut bij Mercedes, waar hij de zware taak kreeg om Lewis Hamilton te vervangen. De rookie ontwikkelde zich in de schaduw van George Russell, maar in zijn tweede F1-seizoen laat hij de Brit ver achter zich. Antonelli won vijf Grands Prix op rij en heeft een knappe voorsprong opgebouwd in het kampioenschap. De jonge Italiaan geniet van die opmars, maar blijft opvallend koel onder de druk.

“Als je me twee jaar geleden had gezegd dat ik ooit het kampioenschap zou leiden, had ik je voor gek verklaard”, lachte hij tijdens de officiële FIA-persconferentie in Barcelona. Twee jaar geleden maakte de 19-jarige coureur zijn debuut in de Formule 2 en had hij nog niet eens een rijbewijs. “Desalniettemin ben ik verheugd dat ik in deze positie verkeer en ontzettend dankbaar voor de kans die ik heb gekregen.” Zijn voorsprong op naaste uitdager Lewis Hamilton bedraagt in aanloop naar Barcelona liefst 66 WK-punten.

Leerjaar

Vorig jaar heeft Antonelli nog een aantal keiharde lessen moeten leren. Hij begon sterk aan zijn Formule 1-avontuur, maar met name in het Europese seizoen leek hij te bezwijken onder de druk, met een aantal kostbare uitvalbeurten en puntloze races tot gevolg. Anno 2026 maakt hij echter een relaxte indruk en blaakt hij bovendien van het zelfvertrouwen. “Vorig jaar ging het af en toe erg moeizaam en ik heb veel aan mezelf getwijfeld”, gaf hij toe. “Tegelijkertijd heb ik veel geleerd over mezelf. Dit jaar is alles anders”, verklaarde hij strijdvaardig. “Ik twijfel niet meer; vanaf de eerste meters in de auto voelde ik me goed en kon ik de controle bewaren.”

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“Natuurlijk rijd ik niet foutloos, maar over het algemeen ben ik veel effectiever en veel minder gestrest”, benadrukte hij. Zodoende verklaarde hij dat hij in Barcelona mikt op zijn zesde zege op rij. Als Antonelli daarin slaagt, wacht hem een eervolle vermelding in de F1-recordboeken. Hij kan immers de langste zegereeks van Michael Schumacher evenaren, die tussen 2000 en 2001 zes Grands Prix op rij won met Ferrari. Het absolute record is in handen van Max Verstappen, die in 2023 tien overwinningen aaneenreeg.

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