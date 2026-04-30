Dat Max Verstappen sceptisch was (en is) over de doorgevoerde regelwijzigingen in de Formule 1 was eigenlijk al bekend. Volgens hem heeft de sport fundamentele veranderingen nodig. Donderdag tijdens zijn mediasessie in de aanloop naar de Grand Prix van Miami verwoordde hij het als volgt toen hem gevraagd werd of de recente aanpassingen bij hem het plezier kunnen terugbrengen in de sport. “Daar is meer voor nodig dan gekietel.”

In de raceloze periode na de Grand Prix van Japan vond er de afgelopen weken intensief overleg plaats tussen alle stakeholders om de huidige regels hier en daar aan te passen en daarmee de amusementswaarde van de sport te verbeteren. Ook de coureurs kregen daarin een stem. Verstappen noemde dat laatste in Miami een startpunt voor de toekomst.

“We hebben goede meetings gehad met de Formule 1 en de FIA. Dat is denk ik een startpunt voor de toekomst. Over een paar jaar, wanneer ik er misschien niet meer ben, hoop ik dat toekomstige coureurs meer inspraak krijgen richting de organisatoren. Ik denk dat de meeste coureurs hier goed begrijpen wat nodig is om Formule 1 een goed en leuk product te maken. Dat is al een grote stap vooruit qua communicatie. Met de veranderingen die zijn gedaan voelt het een beetje als een eerste stap. Ik hoop dat we steeds meer goede input kunnen leveren”, aldus Max Verstappen. En met een sneer: “Als dat vijf of zes jaar geleden al zo was geweest, hadden we nu misschien niet in deze situatie gezeten.”

‘Hopelijk volgend jaar grote verandering’

De aanpassingen van de huidige technische regels gaan Verstappen in ieder geval niet ver genoeg. “Kwalificaties moeten gewoon flat out gaan. Maar het is gecompliceerd. Ik hoop vooral dat we volgend jaar een grote verandering kunnen doorvoeren. Of dit genoeg is om het plezier in de sport terug te krijgen? Wat ik zei, dit is een kleine stap, er is voor komend jaar meer voor nodig dan wat gekietel, dat is zeker.”

Formule 1-baas Stefano Domenicali verkondigde afgelopen week nog dat er in zijn ogen helemaal niets mis wat met de sport en dat de huidige set regels prima voldoen. Max Verstappen werd daar in Miami ook nog even naar gevraagd.

Diplomatiek: “Ik heb het alleen over de puurheid van de sport en wat we nodig hebben. Als rijders kunnen wij daarover oordelen, want wij zitten in de auto. Maar iedereen begrijpt dat Formule 1 niet alleen sport is, maar ook business. Daarom komt er soms politiek om de hoek kijken.”

