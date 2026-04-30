Oud-Alpine-teambaas Otmar Szafnauer buigt zich nog een keer over de titelstrijd in 2025. Lando Norris trok toen op het nippertje tijdens de GP Abu Dhabi aan het langste eind, en werd met een voorsprong van twee WK-punten op Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen. Volgens Szafnauer had dit heel anders afgelopen als Red Bull Sergio Pérez had gehouden: ‘Dan had Max het kampioenschap gewonnen’.

Lange tijd zag het er in 2025 uit dat Lando Norris of Oscar Piastri er gegarandeerd met de wereldtitel vandoor zou gaan. Totdat Max Verstappen na de Dutch GP op Zandvoort meer dan honderd WK-punten goedmaakte op uiteindelijke kampioen Norris. Slechts 2 punten kwam de Nederlander tekort in Abu Dhabi. Volgens oud-Alpine-teambaas Otmar Szafnauer had Verstappen wel de titel gewonnen, als Sergio Pérez toen nog zijn teamgenoot was.

“Ik heb dit al eerder gezegd: als Red Bull Sergio had gehouden, had Max het kampioenschap gewonnen”, vertelt de oud-teambaas in de High Performance Racing-podcast. “Hij verloor het dus met twee punten verschil van Lando. Het enige wat ze nodig hadden, was een Sergio die zich een paar keer tussen een overwinning van Max en een overwinning van Lando had kunnen wurmen. Als je één keer een zege voor Max met een tweede plaats voor Sergio had gehad, bijvoorbeeld op Suzuka, dan had Max het kampioenschap gewonnen.” Pérez werd aan het eind van 2024 bij Red Bull weggestuurd, en vervangen door Liam Lawson. Na twee Grands Prix moest de Nieuw-Zeelander zijn stoeltje alweer aan Yuki Tsunoda afstaan.

‘Ministerie van Defensie’

Szafnauer baseert zijn uitspraken op het 2021-seizoen, toen Pérez nog de bijnaam ‘Ministry of Defence’ kreeg voor onder meer zijn verdedigingswerk tegen Lewis Hamilton in Abu Dhabi. “Als je je nog herinnert – en dat is wat me hieraan deed denken – stond hij in zijn eerste jaar bij Red Bull, toen Max won, bekend als het Ministerie van Defensie”, vervolgt de oud-Alpine-baas. “En waarom was dat? Omdat hij zich tussen Max en de anderen plaatste om Max te verdedigen en zo de overwinning veilig te stellen.”

