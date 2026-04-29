Aankomende juli reist de Formule 1 weer af naar Silverstone voor de GP Groot-Brittannië. De CEO van het iconische Britse circuit, Stuart Pringle, heeft echter ook een tweede race aan de koningsklasse aangeboden, mochten er meer races in het Midden-Oosten uitvallen. ‘Het aanbod ligt er, ze weten dat we er zijn. We kunnen snel handelen’, vertelt de CEO.

24 Grands Prix in één seizoen. Dat was het originele plan van de Formule 1 voor 2026. Door de oorlog in het Midden-Oosten werd er echter een streep gezet door de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië in april. De kalender werd zo teruggebracht tot 22 races dit jaar. Als het aan de organisatie achter het Britse circuit Silverstone ligt, kan daar alsnog eentje bij komen.

De CEO van Silverstone, Stuart Pringle, onthult dat hij aan de koningsklasse heeft aangeboden om een tweede race op het Britse circuit te organiseren. Mits dit nodig is voor de Formule 1. Hoewel de raceklasse niet tot de GP Azerbeidzjan in september weer in de buurt komt van het Midden-Oosten, vragen veel kenners zich al af of de koningsklasse later in het jaar wel weer naar de regio kan terugkeren. De Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi sluiten tot nu toe nog steeds het huidige F1-seizoen af.

‘Kunnen F1 opnieuw helpen’

“Ik heb het aanbod gedaan omdat we tijdens de coronacrisis in actie zijn gekomen. We hebben de Formule 1 toen kunnen helpen. Als dat opnieuw van pas zou komen, dan doen we dat natuurlijk,” vertelde Pringle aan Sky Sports. In 2020 stond Silverstone twee keer op de kalender, een keer als de Britse GP en een keer als de ‘70th Anniversary’ Grand Prix. “Maar er zijn tal van praktische zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Het aanbod ligt er, ze weten dat we er zijn, en we kunnen snel handelen.”

De Formule 1 lijkt echter nog even te wachten met een concreet antwoord op het aanbod van de Silverstone-CEO. “Iedereen kan gewoon naar de tv kijken en elke dag in het nieuws zien dat de situatie zo veranderlijk en dynamisch is. Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren, laat staan in september en oktober,” aldus Liam Parker, hoofd communicatie van de F1. “We hebben nog een lange tijd te gaan tot onze evenementen, waarbij we weer naar het Midden-Oosten moeten terugkeren.” Vooralsnog heeft de koningsklasse geen plannen om twee keer naar Silverstone af te reizen dit jaar.

