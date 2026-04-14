De GP van Groot-Brittannië is dit seizoen een unieke blikvanger rijker. Sponsor The Pop-Up Hotel opent pal naast het circuit van Silverstone een tijdelijke hospitalityruimte, voorzien van bars, restaurants en liveprogramma’s. De meest opvallende toevoeging is echter een zwembad met bar, gelegen direct naast het asfalt. Voor de organisatoren is het dus te hopen dat het tijdens het raceweekend droog blijft.

De toevoeging van een zwembad op Silverstone past binnen een bredere trend in de Formule 1. Bezoekers van een Grand Prix moeten een totaalervaring kunnen boeken, waarbij het aanbod veel verder reikt dan alleen de actie op de baan. Zo kunnen gasten in deze gloednieuwe hospitalityruimte onder het genot van een drankje en een frisse duik genieten van de koningsklasse. Oud-kampioen Nigel Mansell is bovendien aanwezig om de gasten gezelschap te houden.

Compleet andere ervaring

“The Pop-Up Hotel brengt echt iets nieuws naar Silverstone, en ik kijk er enorm naar uit om er dit jaar te verblijven”, liet de Engelsman weten in een officieel persbericht. “Dat niveau van comfort en gastvrijheid midden op het circuit – met heerlijk eten, een ontspannen sfeer en alles tot in de puntjes verzorgd – maakt een enorm verschil tijdens een raceweekend. Het stelt je in staat om op een compleet andere manier van het evenement te genieten.”

Naast Silverstone wil The Pop-Up Hotel ook zijn stempel drukken op de GP van Monaco. In Saint-Jean-Cap-Ferrat, het Franse kustplaatsje ten oosten van het prinsdom, wordt een exclusieve ervaring aangeboden in de vorm van luxe villa’s en appartementen. Via een privécatamaran staan de gasten bovendien in verbinding met een jacht bij het circuit.

