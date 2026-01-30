De GP van Miami staat sinds de inaugurele editie in 2022 in het teken van luxe en weelde. De badplaats trekt de allerrijkste Amerikanen naar de Formule 1 en wil hen ook in de toekomst blijven trakteren op een unieke ervaring. Zo onthulde de organisatie achter de GP van Miami vrijdag een nieuwe superjacht-tribune langs het circuit. Welvarende toeschouwers kunnen hier genieten van de Formule 1, gecombineerd met de ambiance van een luxe zeereis.

In samenwerking met MSC Cruises vormt deze nieuwe hospitality-ervaring de nieuwste trekpleister van het raceweekend. De GP van Miami trok eerder al de aandacht met de kunstmatige jachthaven die naast het circuit werd aangelegd. De nieuwe superjacht-tribune verrijst aan de binnenzijde van bochten vijf tot en met negen en is ontworpen om een cruise-ervaring op het vasteland te bieden. Het ‘jacht’ wordt circa 80 meter lang, 29 meter breed en 15 meter hoog op het hoogste punt. Verspreid over vijf dekken krijgen gasten toegang tot uiteenlopende belevingen; alleen het bijwonen van het raceweekend lijkt daarbij niet langer voldoende.

Unieke ervaring

Vanaf het zogenoemde ‘kapiteinsdek’ genieten bezoekers van een panoramisch uitzicht over het circuit. Daarnaast kunnen zij een privéplek reserveren in een van de negen exclusieve hutten. Voorzitter van de GP van Miami, Katharina Nowak, benadrukte in een statement dat de tribune een nieuwe dimensie toevoegt aan het evenement. “Met de MSC Yacht Club wilden we die iconische ruimte naar een hoger niveau tillen. We hebben iets gecreëerd dat nog meeslepender, verfijnder en nauwer verbonden is met de race. We hebben een uitzonderlijke gastenervaring samengesteld, terwijl we trouw blijven aan de energie van Miami die onze race zo uniek maakt.”

De GP van Miami vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 3 mei. Het evenement verwierf vorig jaar een langdurig contract met de Formule 1 en blijft tot en met 2041 op de kalender staan. Onder fans blijven de meningen verdeeld; niet iedereen is overtuigd van het spektakel dat de GP van Miami biedt. In het verleden klonk er bijvoorbeeld kritiek op de weinig enerverende races die op het stratencircuit werden verreden.

