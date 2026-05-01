Ook wereldkampioen Lando Norris heeft tijdens een mediasessie van McLaren in Miami zijn gemengde gevoelens over de recente reglementswijzigingen in de Formule 1 onder woorden gebracht. De Britse coureur erkent wel dat er stappen zijn gezet in de juiste richting. “Maar het is lastig veel verder te gaan. Als je bepaalde problemen probeert te verhelpen, leg je automatisch weer andere bloot.”

De McLaren-coureur stelt in de aanloop naar de GP van Miami dat meerdere rijders hadden gehoopt op meer ingrijpende stappen. “We hadden allemaal graag meer gewild in de richting die is ingeslagen.”

De verwachting is dan ook dat de onderlinge krachtsverhoudingen in de races voorlopig grotendeels intact blijven. Volgens Norris zullen vooral in de kwalificaties wel kleine verbeteringen merkbaar zijn, terwijl de races zelf voorlopig weinig zullen veranderen. “De kwalificatie zou wat meer richting een pure kwalificatieronde moeten gaan, waarin je volledig kunt pushen. Dat is zeker positief.”

Geduld noodzakelijk

Op langere termijn kijkt de Formule 1 nadrukkelijk vooruit naar ingrijpendere wijzigingen in latere seizoenen. Norris benadrukte dat geduld daarbij noodzakelijk is. “We moeten blij zijn met het aantal veranderingen dat is doorgevoerd. Ja, we hadden graag meer gezien, maar dat vraagt tijd. Maar als je me vraagt of ik meer geniet van het rijden in oudere auto’s, dan is het eerlijke antwoord: ja. Het is moeilijk om te zeggen dat deze generatie hetzelfde rijplezier biedt”, aldus de Brit van McLaren.

Naast de reglementaire discussies ging Lando Norris ook in op de actuele sportieve situatie van McLaren. Het team introduceert in Miami en later in Canada omvangrijke updates, waar hoge verwachtingen omheen hangen. Norris temperde die verwachtingen enigszins, maar toonde zich voorzichtig optimistisch. “Dat we spreken van een nieuwe auto, betekent niet dat we ineens een seconde per ronde winnen. Wel hebben we vertrouwen in de stappen die we zetten en in de manier waarop nieuwe onderdelen bij ons meestal functioneren.”

