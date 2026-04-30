De Grand Prix van Miami kan zondag weleens een natte chaotische race worden. Juist dat vooruitzicht maakt het volgens Oscar Piastri ‘hoe dan ook interessant’, zo vertelde de Australiër van McLaren donderdag tijdens de FIA persconferentie in het Hard Rock Stadium van Miami.

Er wordt zondag slecht weer voorspeld. De FIA houdt ondertussen rekening met alle scenario’s, waaronder het verschuiven van de race naar een beter tijdstip, bijvoorbeeld in de ochtend. Op een stratencircuit waar waterafvoer al vaker een probleem bleek, kan een flinke bui het verschil maken tussen controle en complete chaos.

Tijdens de FIA-persconferentie in Miami keek Oscar Piastri opvallend nieuwsgierig vooruit naar die mogelijke omstandigheden. De McLaren-coureur verwacht dat juist de combinatie van nieuwe auto’s en regen voor extra uitdagingen gaat zorgen. “Het zal hoe dan ook interessant worden. Ik denk niet dat veel van ons met deze nieuwe auto’s in de regen hebben gereden, misschien een paar mensen tijdens de shakedown in Barcelona toen het regende,” aldus Piastri.

Hij benadrukt dat de huidige generatie auto’s zich nog moet bewijzen in natte omstandigheden:

“Maar ik vermoed dat het lastige auto’s zijn om in de regen te besturen, juist vanwege sommige eigenaardigheden die ze hebben. En als het regent in Miami, dan regent het ook echt. Dus we zullen wel zien. Maar het wordt hoe dan ook interessant.”

