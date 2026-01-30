Oscar Piastri kwam donderdag voor het eerst in actie tijdens de besloten shakedown in Barcelona. Namens McLaren kroop hij achter het stuur van de zwarte bolide. Zijn testdag was echter van korte duur; na enkele uren trok McLaren zich terug in de pitstraat. De nieuwe auto kampte met brandstofproblemen, waardoor het team niet het gewenste aantal ronden kon afwerken. Vrijdag komt zowel Piastri als Lando Norris in actie in een gereviseerde MCL40.

Tijdens de ochtendsessie maakte Oscar Piastri nog flink wat meters namens McLaren. De Australiër kwam tot 48 ronden, maar ’s middags verscheen hij niet meer op de baan. In het dagverslag bevestigde McLaren dat het team kampte met een technisch mankement. Vrijdag zijn Piastri en teamgenoot Lando Norris opnieuw van de partij. De auto is in de tussentijd volledig gestript, waarmee het team hoopt de problemen verholpen te hebben.

“Het was fijn om vandaag weer op de baan te zijn, vooral in de nieuwe auto”, liet Piastri weten via de officiële kanalen. “Er zijn dit jaar op alle vlakken veel uitdagingen, dus het was goed om weer voluit te gaan. We hadden helaas een probleem met het brandstofsysteem, waardoor onze dag al vroeg ten einde kwam. Het team werkt hard om dat op te lossen en morgen weer te kunnen rijden.” McLaren is niet het enige team dat tegen problemen aanloopt; ook bij de concurrentie blijken de nieuwe bolides nog niet altijd even betrouwbaar.

‘Auto is volledig gedemonteerd’

“Deze auto’s zijn compleet anders dan die van de afgelopen jaren”, lichtte Piastri toe. “We hebben al een paar zaken geïdentificeerd die we kunnen verbeteren om de auto prettiger te laten aanvoelen. Dat is een belangrijk onderdeel van deze test. Vrijdag zullen we verder wennen aan de auto en een beter beeld krijgen van hoe alles aanvoelt. Daarna bepalen we een duidelijke richting om de auto sneller te maken.” Mark Temple, technisch directeur op het gebied van performance, sloot zich daarbij aan. “Er zijn veel positieve punten om mee te nemen. We hebben een goed beeld van waar de auto in de basis staat”, aldus de Brit.

“Over het algemeen zijn we niets onverwachts tegengekomen”, verzekerde Temple. “Het gedrag en de wegligging van de auto zijn zoals we hadden verwacht, waardoor de coureurs niet voor verrassingen komen te staan. Naarmate we meer tijd krijgen, zullen we de auto verder optimaliseren. Deze testdag is vooral bedoeld om eventuele problemen te identificeren. Het is natuurlijk jammer dat we ’s middags niet konden rijden, want elke minuut op de baan is extreem kostbaar. We ontdekten een probleem met het brandstofsysteem en hebben vervolgens besloten de auto volledig te demonteren om de oorzaak te achterhalen.”

