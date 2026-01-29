Ook de vierde dag van de shakedown in Barcelona zit er weer op! Vooral Mercedes maakte op de donderdag in Spanje indruk. Zo reed Andrea Kimi Antonelli in de ochtendsessie al de snelste tijd van de hele week op het Spaanse circuit, en dook teamgenoot George Russell als eerste coureur onder de 1.17,000. Het was vooral lang wachten op het debuut van de Aston Martin-bolide van 2026 op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De AMR26 kwam pas in het allerlaatste uur de baan op.

Het langverwachte moment van de Barcelona shakedown was eindelijk daar: het debuut van Aston Martin. De Britse renstal rijdt dit jaar voor het eerst met een door Adrian Newey ontworpen bolide, maar liet deze pas in het laatste uur van de vierde testdag over het Spaanse circuit rijden. De teams van Red Bull en Haas sloegen daarentegen de vierde testdag helemaal over. De Oostenrijkse renstal wacht namelijk nog op vervangende onderdelen voor de RB22, na de crash van Isack Hadjar op dinsdag. Max Verstappen komt daarom pas op de vrijdag weer in actie.

Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson en Sergio Pérez stapten in de koude ochtendsessie – het was vijf graden op het Spaanse circuit, maar wel droog – in voor respectievelijk Ferrari, Mercedes, Racing Bulls en Cadillac. De zevenvoudig wereldkampioen zorgde meteen voor de eerste actie van de dag: Hamilton spinde met de SF-26 in bocht elf. Het is de eerste spin voor Ferrari dit seizoen, nadat de dinsdag op Barcelona vlekkeloos verliep en beide coureurs samen 120 rondes konden rijden. Op de donderdagochtend alleen al kwam Hamilton tot 85 rondes. “Vorig jaar hadden we een slechtere start van de tests, dus gezien het feit dat het een compleet nieuwe reeks regels is, gaat het nu beter dan we in het verleden hebben meegemaakt”, vertelde de Ferrari-coureur na zijn sessie. “Ik heb dus goede hoop dat dat zo blijft.”

Betere dag voor Racing Bulls

Voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls verliep de donderdag veel beter dan hun eerste testdag, zo zei Lawson tijdens de lunchpauze. De Nieuw-Zeelander reed 64 rondes in de VCARB03 tijdens de ochtendsessie alleen. “We blijven gewoon leren”, aldus Lawson aan F1. “We boeken natuurlijk grote vooruitgang, maar dat geldt ook voor alle anderen. Het zijn heel erg verschillende auto’s, maar we staan er veel beter voor dan maandag. Dat is het belangrijkste. We moeten gewoon blijven leren en de auto blijven verbeteren.” Volgens de Nieuw-Zeelander ligt Racing Bulls op schema betreffende het aantal afgelegde kilometers: “We hebben eerlijk gezegd een behoorlijk strenge test ondergaan op het gebied van betrouwbaarheid, dus dat is een punt dat we kunnen afvinken.”

Rond een uur of tien in de ochtend werd ook het team van McLaren gespot op het circuit in Barcelona. Oscar Piastri nam de tweede testdag voor zijn rekening, nadat Lando Norris op woensdag nog de MCL40 mét zijn nieuwe racenummer debuteerde. Kimi Antonelli zette ondertussen in zijn W17 de eerste snelle tijd van de donderdag neer: een 1.17,081. Het was meteen de snelste tijd van de hele week in Barcelona tot dan toe. De Mercedes-coureur, die op het punt staat zijn tweede jaar in de Formule 1 te beginnen, reed in totaal 90 rondes.

Aston Martin pas laatste uur op de baan

In de middag was het de beurt aan Charles Leclerc en George Russell om het stuur over te nemen van respectievelijk de SF-26 en W17. Het was rustig op het circuit, met alleen de twee coureurs die hun rondes reden. Cadillac sloot later nog aan bij de twee teams. Russell had zo alle ruimte om de tijd van zijn teamgenoot aan te scherpen en dook als eerste de 1.16 in: de Brit zette een 1.16,928 neer op de tijdenlijst.

Het was echter nog altijd wachten tot het moment dat Aston Martin haar debuut zou maken. Rond 17:00 uur was het eindelijk zover: de AMR26 werd voor het eerst op het circuit gespot. Het team bevestigde even later zelf ook dat de bolide voor de eerste kilometers op het circuit heeft gereden.

