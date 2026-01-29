Lando Norris heeft zijn eerste kilometers in de MCL40 erop zitten. De Brit moest op de woensdag in Barcelona echter wel even wennen aan de gloednieuwe uitdager van McLaren. Niet alleen omdat de opvolger van zijn kampioenschapwinnende bolide heel anders aanvoelt, maar ook vanwege het nieuwe racenummer dat op de neus is aangebracht: ‘Het is nog steeds gek om te zien’, vertelt Norris eerlijk.

Lando Norris reed op woensdag zijn eerste langverwachte rondes in de MCL40, de 2026-bolide van McLaren. Maar dat was niet het enige waar de regerend wereldkampioen aan moest wennen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Brit zag namelijk ook voor het eerst hoe racenummer 1 op zijn auto stond.

LEES OOK: Red Bull slaat vierde testdag over, wacht nog op nieuwe onderdelen na crash Hadjar

“Het was gewoon fijn om terug te zijn, en heel fijn om een nummer één op mijn auto te zien staan – het voelt nog steeds vrij onwerkelijk”, zei Norris naderhand, tegenover F1TV. “Ik zag het op het tijdscherm, en ik vind het nog steeds ongelooflijk. Het is nog steeds gek om te zien. Nu is het echt de eerste keer dat ik het op mijn pak, op de auto, op tijdschermen, al deze dingen zie, en het ziet er goed uit.”

‘MCL40 voor de eerste keer in zijn geheel te zien’

De Brit startte halverwege de woensdagochtend aan de testdag voor McLaren, en reed 77 rondes in de gloednieuwe uitdager. “Het is de eerste keer dat iedereen de auto in zijn geheel kan zien, hij is letterlijk pas vanochtend gebouwd”, onthulde Norris. “Het is ongelooflijk, leuk om te zien hoe alles samenkomt, leuk om te zien hoe hard iedereen heeft gewerkt.” De MCL40 was nog wel gehuld in de zwarte testlivery. De livery voor het 2026-seizoen wordt pas op 9 februari onthuld.

LEES OOK: McLaren voegt zich bij F1-tests in Barcelona, Norris debuteert met nummer 1

De woensdag van Norris in Barcelona stond vooral in het teken van het leren begrijpen van de gloednieuwe MCL40. De auto voelde volgens de regerend wereldkampioen ook behoorlijk anders aan dan de bolide waar hij tijdens de afgelopen GP Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel mee veiligstelde.

“De auto is langzamer in bochten”, meldde Norris. “Wat betreft acceleratie en snelheid op rechte stukken voelt het waarschijnlijk sneller aan dan vorig jaar. Je haalt 340, 350 km/u een stuk sneller dan in voorgaande jaren. Maar dan moet je wel nog wat meer leren over de accu, de krachtbron… al die dingen zijn in sommige opzichten ingewikkelder en gewoon anders. En als er iets anders is, kost het altijd wat tijd om uit te vinden wat de beste manier is om ermee om te gaan.” De Brit keert vermoedelijk op vrijdag terug naar Barcelona voor een tweede testdag.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.