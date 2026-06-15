Lewis Hamilton won zondag zijn allereerste race met Ferrari. Dankzij een aantal cruciale strategische beslissingen – en wellicht een vleugje geluk – trok hij de inaugurele GP van Catalonië naar zich toe. De internationale media smullen van dit Formule 1-sprookje; na een rampzalig debuutjaar bij Ferrari lijkt de oude Hamilton weer helemaal terug. Andere coureurs, onder wie Charles Leclerc, komen er minder goed vanaf in de buitenlandse pers. Tijd voor een overzicht.

“Lewis Hamilton schreef afgelopen zondag geschiedenis”, aldus het Spaanse Mundo Deportivo. “De Britse coureur behaalde zijn 106e overwinning in de Formule 1. Maar dit is niet zomaar een overwinning in zijn lange lijst van successen. Hij zal zich deze dag voor altijd herinneren. De dag waarop hij besloot alles achter te laten en afscheid te nemen van zijn familie bij Mercedes. De dag waarop hij zoveel tegenslagen moest verwerken. Maar zoals het motto op zijn rug luidt: ‘Hamilton staat altijd weer op’. En dat deed hij.”

‘Hamilton is terug’

Ook bij Marca stak de redacteur van dienst de loftrompet over Hamilton. “Lewis Hamilton is terug”, opent het verslag. “Op het moment dat sommigen hem al hadden afgeschreven. Op het moment dat hij verder dan ooit verwijderd leek van een historisch hoofdstuk in de Ferrari-kleuren. En op het moment dat niemand een antwoord leek te hebben op Mercedes. In Barcelona liet de zevenvoudig wereldkampioen weer iets zien van de Hamilton van vroeger.” Volgens de krant kwam de zege bovendien op een perfect moment voor Ferrari. “Het was precies het resultaat waar Ferrari naar verlangde, nadat het team ruim een jaar niet meer op de hoogste trede van het podium had gestaan. Voor Hamilton betekende het bovendien zijn zevende overwinning in Barcelona, waarmee hij zijn status als koning van het Catalaanse circuit verder verstevigt.”

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In de Britse pers ging vanzelfsprekend ook veel aandacht uit naar de prestaties van Hamilton. “Zijn historische eerste overwinning voor Ferrari was een statement, niet alleen naar zichzelf, maar ook naar de rest van de Formule 1 en de hele wereld”, schrijft de BBC. “Het beantwoordde de twijfels die Hamilton zelf soms had geuit over de vraag of hij nog steeds kon presteren in de sport die hij ooit domineerde. Bovendien rechtvaardigde het zijn beslissing om Mercedes te verlaten voor Ferrari. En het bewees dat Ferrari weer kan winnen na een moeilijke periode, zowel voor het team als voor Hamilton.” De Britse omroep erkent dat de afgelopen jaren niet eenvoudig waren. “Het was pijnlijk om hem vorig jaar soms te zien worstelen met zijn gebrek aan snelheid.”

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Charles Leclerc noteerde zijn tweede uitvalbeurt op rij in Barcelona (Getty Images)

‘Ferrari heeft de échte Leclerc nodig’

De Italiaanse media kunnen niet om Hamilton heen, maar zijn tegelijkertijd kritisch op diens teamgenoot Charles Leclerc. Na een crash in de kwalificatie moest de Monegask vanaf de tiende plaats vertrekken. In de race viel hij vervolgens uit met problemen aan de stuurbekrachtiging. “De zevende race van het seizoen was tegelijkertijd een succes en een mislukking”, oordeelt La Gazzetta dello Sport. “Lewis Hamilton won de GP van Barcelona voor Ferrari. Een eerste overwinning met Ferrari vergeet je nooit, zelfs niet na 105 zeges en zeven wereldtitels. Lewis was als een baken voor een schip in een storm. Hij werkte toe naar deze prestatie door keihard te werken met het team, voortdurend betrokken te blijven en de technici te stimuleren.” Over Leclerc is het oordeel een stuk harder: “Terwijl Hamilton de kar trekt, worstelt de Monegask. Ferrari heeft de échte Leclerc nodig.”

Naar Max Verstappen ging in de buitenlandse media – net als tijdens de Grand Prix zelf – relatief weinig aandacht uit. “Max vocht als een leeuw en pakte waardevolle punten met een vierde plaats, ondanks een lastige auto”, merkt de Spaanse sportkrant nog op. De Italiaanse collega’s van Corriere della Sera staan uitgebreider stil bij de race van de Nederlander. “Zijn uitzonderlijke talent staat nog altijd buiten kijf”, klinkt het daar. “Maar een auto bepaalt nu eenmaal hoeveel een coureur uit een race kan halen, en de huidige Red Bull is niet bepaald een machine waarmee je het veld domineert. Zelfs buitenaardse talenten hebben een degelijk ruimteschip nodig om te kunnen vliegen.” Toch oogst Verstappen respect. “Desondanks sleept hij een vierde plaats uit het vuur, een resultaat dat hij te danken heeft aan zijn inzet, vechtlust en doorzettingsvermogen.”

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