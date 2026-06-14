Lando Norris mag zich aansluiten op het podium bij Lewis Hamilton en George Russell. De Engelsman finisht als derde in de Grand Prix van Catalonië. De McLaren-coureur reed een lange tijd achter het podium aan, maar door een uitvalbeurt van Kimi Antonelli is hij tóch als derde geëindigd. “Een goede dag voor ons”, vertelt Norris.

Lando Norris staat dit seizoen voor het eerst op het podium. Een derde plek voor de Brit, waardoor het een volledig Engels podium is. “Het was een lastige race om ze bij te houden. Ze waren té snel. We hebben geluk gehad met Antonelli die uitviel, maar ik ben erg blij. Blij voor het team en blij om weer op het podium te staan. Een goede dag voor ons”, vertelt Norris na de race in Barcelona.

Over waar het team nog moet ontwikkelen, zegt de regerend wereldkampioen het volgende: “Eigenlijk overal een beetje. We doen goed werk als een team, maar de zij zijn gewoon beter. Ik moet ze het toegeven en wij als team moeten dat ook in zien. We blijven hard werken, maar ik ben erg blij met ze en we moeten blijven ontwikkelen. Binnenkort zijn we daar.”

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