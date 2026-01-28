Ook constructeurskampioen McLaren kwam woensdag voor het eerst in actie tijdens de besloten shakedown in Barcelona. De papaja’s lieten de eerste twee dagen verstek gaan en zullen dus de rest van de week op het Spaanse asfalt te vinden zijn. Regerend wereldkampioen Lando Norris nam de woensdag voor zijn rekening; de 26-jarige Brit maakte zijn eerste meters in een zwarte McLaren MCL40 én met racenummer 1.

Slechts 52 dagen nadat hij zijn eerste wereldtitel had veroverd, stond Lando Norris woensdag opnieuw op het circuit. Woensdag maakte hij zijn eerste meters in de McLaren MCL40 tijdens de besloten shakedown in Barcelona. Het team stelde het debuut van de nieuwe auto zo lang mogelijk uit en sloeg de eerste twee testdagen in Spanje over. Ook de definitieve kleurstelling van de bolide blijft nog even geheim. Norris en teamgenoot Oscar Piastri rijden deze week met een zwarte testlivery.

De donkere kleurstelling is wel voorzien van de nodige papaja-details. Zo prijkt ook het nieuwe racenummer van Norris op de neus en de flanken van de auto. Als regerend wereldkampioen mag de Brit nummer 1 voeren, een eer die de afgelopen drie jaar was voorbehouden aan Max Verstappen. Bronnen in Barcelona melden dat Norris relatief laat in de ochtend in actie kwam; pas twee uur nadat de baan werd vrijgegeven, snelde hij het circuit op. Na zijn eerste omloop keerde hij direct terug naar de pitstraat, om daarna nog tientallen ronden af te werken.

