Voor Audi verloopt de besloten shakedown in Barcelona allesbehalve vlekkeloos. Op woensdagochtend veroorzaakte Nico Hülkenberg de eerste rode vlag van de dag, nadat zijn R26 stilviel op het circuit. De auto moest met een kraan worden geborgen en teruggebracht naar de garage. Over de exacte oorzaak van het probleem bestaat vooralsnog geen duidelijkheid. Na een technisch mankement bij Gabriel Bortoleto op maandag is dit al de tweede uitvalbeurt voor Audi.

Het is de tweede keer deze week dat Audi vroegtijdig tot stilstand komt. Op de openingsdag werd de auto van Gabriel Bortoleto al getroffen door technische problemen. De Braziliaan kon zijn geplande programma niet afwerken en bleef uiteindelijk steken op 27 ronden. Bortoleto noemde zijn eerste shakedown in Barcelona ‘leerzaam’, maar erkende dat het verloop wisselvallig was. “Het was, zou ik zeggen, een vrij korte dag”, blikte hij terug tegenover F1.com. “We deden het ’s ochtends best goed; we hebben wat rondjes gereden en dingen getest. We waren op de goede weg.”

Eerste F1-motor van Audi

Die positieve start was echter van korte duur. “Maar het is een shakedown, dus we verwachtten hier en daar wel wat problemen met de auto te vinden”, legde Bortoleto uit. “Helaas kostte ons dat de rest van de dag en heb ik niet heel veel kunnen rijden. We zijn nu alles aan het uitzoeken in de hoop dat we deze problemen niet meer tegenkomen tijdens de volgende test of in de eerste race van het jaar.” Op de vraag of hij toch lessen had kunnen trekken uit het beperkte aantal kilometers, was hij duidelijk. “Ik denk dat ik veel heb geleerd van de ronden die ik heb gereden”, besloot hij. “Ik heb de motor en de auto beter leren kennen en feedback kunnen geven aan het team over waar we moeten verbeteren, want er zijn nog veel dingen die beter kunnen.”

Dat ondervond ook teamgenoot Nico Hülkenberg, die woensdag eveneens stil kwam te staan op het circuit. De nieuwe R26 van Audi lijkt nog altijd geplaagd te worden door technische problemen. Teambaas Jonathan Wheatley gaf maandag al meer inzicht in de situatie. “We hadden een technisch euvel met de auto”, lichtte hij toe. “Toen we het ontdekten, besloten we de auto uit voorzorg langs het circuit te parkeren. We hebben al veel testwerk achter de rug en willen de problemen echt begrijpen.”

Audi maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1 na de overname van Sauber. De Duitsers ontwikkelden bovendien een eigen motor voor de R26, wat de nodige kinderziektes kan verklaren. “We zijn een nieuw team en bouwen voor het eerst onze eigen motor”, benadrukte Bortoleto. “Er zijn dus nog veel punten waarop we stappen moeten zetten, maar juist dat maakt het zo interessant. Het is geweldig om deel uit te maken van deze nieuwe reis.”

