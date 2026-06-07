Gabriel Bortoleto ontbreekt op de grid in Monaco. De auto van de Braziliaan werd vanwege motorproblemen teruggeduwd naar de garage. Tijdens de kwalificatie crashte de Audi-coureur al in het eerste gedeelte, waardoor hij geen tijd kon neerzetten in Q2.

Gabriel Bortoleto dreigt de Grand Prix van Monaco te gaan missen. De Braziliaan werd de garage terug in geduwd vanwege motorproblemen. Tijdens de kwalificatie crashte hij al met zijn Audi. Of de problemen verwant zijn met elkaar is nog niet bekend. Wellicht kan het team van Audi de auto nog maken en kan Bortoleto toch nog van start gaan.

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