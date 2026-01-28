De tweede dag van de besloten shakedown in Barcelona werd geplaagd door noodweer; alleen Ferrari en Red Bull waagden zich dinsdag op het circuit. Ondanks de hevige buien werkten beide teams veel ronden af. Leclerc en Verstappen openden het waterballet in de ochtenduren, Hamilton en Hadjar namen de middag voor hun rekening. Echter, laatstgenoemde ging op de valreep onderuit in bocht 14. Derhalve komt Verstappen woensdag niet meer in actie.

Max Verstappen en Isack Hadjar reden dinsdag gezamenlijk 78 ronden, voordat de Fransman tegen het einde van de shakedown van de baan vloog in bocht 14. Zijn gloednieuwe RB22 belandde daarbij in de vangrail. Op sociale media circuleren beelden van de gehavende bolide, evenals van het bergingsvoertuig dat de auto terug naar de paddock transporteerde. Red Bull bevestigde later dat Hadjar van de baan was geraakt en daarmee de eerste crash van 2026 op zijn naam had gezet.

Red Bull bekijkt de mogelijkheden

“Dat was dag twee van de shakedown, met 78 ronden voor Max en Isack in de RB22″, meldde het team via de officiële kanalen. “De middag van Isack werd voortijdig beëindigd nadat hij in bocht 14 tegen de vangrail botste. Hij stapte echter direct uit de auto en bleef ongedeerd.” Het is nog onduidelijk wat de crash betekent voor de verdere testplannen van Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft nog één testdag tegoed in Barcelona. Doordat Hadjar maandag al een volledige dag in actie kwam, resteert voor Verstappen nog één complete testdag. Volgens teambaas Laurent Mekies moet het team eerst de opties analyseren alvorens opnieuw de baan op te gaan.

“De checklist is sowieso te lang om hier in Barcelona volledig af te werken”, reageerde hij tegenover F1.com. “Het is altijd een kwestie van prioriteiten stellen. Als er zich een probleem voordoet, moet je flexibel zijn en je programma aanpassen. De prioriteit ligt nu bij het beoordelen van de schade aan de auto”, lichtte Mekies toe. “Met nog maar één testdag te gaan, is het cruciaal dat we een weloverwogen beslissing nemen. Zo’n analyse kost nu eenmaal tijd.” Inmiddels is duidelijk dat Red Bull woensdag niet meer gaat rijden in Barcelona. Verstappen kan donderdag of vrijdag nog in actie komen, daarna verlegt men de focus naar de openbare tests in Bahrein.

