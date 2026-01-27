George Russell mocht maandag opnieuw proeven van de Mercedes W17. Eerder maakte de Brit al meters op Silverstone tijdens een speciale shakedown, maar deze week nam hij deel aan de besloten wintertests in Barcelona. De Mercedes was de afgelopen weken al onderwerp van gesprek; veel kenners verwachten dat de Silberpfeile opnieuw de maatstaf zullen bepalen. De eerste signalen zijn veelbelovend, al benadrukt Russell dat ook de concurrentie, waaronder Red Bull, een sterke indruk maakt.

Op Silverstone voltooiden George Russell en teamgenoot Kimi Antonelli al 67 rondes met de nieuwe W17. Maandag kwamen beiden opnieuw in actie en kende het team wederom weinig betrouwbaarheidsproblemen. Dat voedt de geruchten dat Mercedes in 2026 weer de dienst zal uitmaken in de Formule 1. Russell is zich daar terdege van bewust en probeert de suggestie dat Mercedes opnieuw een dominante positie inneemt bewust te temperen. “Het was geweldig om weer op de baan te zijn”, reageerde hij tegenover F1.com. “Ik denk dat iedereen aan het einde van het jaar uitkijkt naar een pauze, maar na een week of twee sta je alweer te popelen om te beginnen.”

Red Bull zag er indrukwekkend uit

Volgens de Brit zijn de verwachtingen rondom de nieuwe motoren niet overdreven. “Er waren natuurlijk hoge verwachtingen van deze krachtbronnen. Over het algemeen is het vermogen dat ze leveren behoorlijk indrukwekkend.” Russell wees daarbij ook op de algemene snelheid van het nieuwe veld. “Volgens mij heb ik de Formule 1 nog nooit zó hard zien gaan in Barcelona. Dat was erg indrukwekkend om te zien; de auto’s voelen bovendien duidelijk lichter aan.” Toch bestaan er de nodige zorgen rondom de reglementswijzigingen, met name over de complexe inhaalmodi. “Het is heel anders, maar als je er eenmaal aan gewend bent, voelt het vrij intuïtief aan”, verzekerde Russell. “Voor de fans vergroot dat de kans op spannendere races.”

LEES OOK: Aston Martin loopt vertraging op, kiest voor twee dagen testen in Barcelona

Gevraagd naar zijn vertrouwen in de nieuwe Mercedes-motoren bleef Russell opvallend bescheiden. Hij verlegde de aandacht al snel naar de concurrentie. “We zijn zeker tevreden over deze dag”, concludeerde hij. “Maar ik was eerlijk gezegd ook behoorlijk onder de indruk van een aantal andere teams.” Daarbij noemde hij onder meer de nieuwe Red Bull-krachtbron. “Je ziet dat de teams met Red Bull-motoren – een volledig nieuwe aandrijflijn – ook een erg goede dag hebben gehad. Daarnaast reed Audi een aantal sterke ronden en legde Haas, met een Ferrari-motor, zelfs de meeste kilometers af.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.