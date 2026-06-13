Kimi Antonelli start zondag bij de Grand Prix van Catalonië als derde. De Italiaan kwam zaterdag in de kwalificatie drie tienden tekort op polesitter en Mercedes-teamgenoot George Russell. Ook Lewis Hamilton was hem te snel af. De Italiaan hoopt op een ommekeer in de race. “Tot nu toe is het voor mij een lastig weekend”, vertelt Antonelli. “Ik had niet echt het goede gevoel met de auto. Vandaag hebben we wat verloren, maar ik kijk uit naar morgen.”

De Mercedes-coureur kijkt desondanks uit naar de race morgen op Circuit de Catalunya bij Barcelona. “We gaan proberen een goede start te hebben en daarna gaan we ons best doen voor een maximaal resultaat. De slipstream zal belangrijk zijn. Maar we hebben nog veel werk te doen voor morgen.”

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