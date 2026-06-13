Na weken van mineur heeft George Russell zichzelf een mentale opkikker bezorgd. De Brit van Mercedes troefde op Circuit de Catalunya zijn Mercedes-teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli af in de strijd om pole position voor de GP van Catalonië. “Fijn om weer in de flow te zitten”, reageert hij over de boordradio.

Meteen na het veroveren van pole position toont Russell zich opgelucht. “Ik voel me weer de oude. Tot nu toe is het een goed raceweekend. De afgelopen weken viel het om verschillende redenen steeds de verkeerde kant op voor mij. Ik ben blij hier op pole te staan”, aldus de Brit.

Hij deelde bovendien een complimentje uit aan zijn oud-teamgenoot Lewis Hamilton, die namens Ferrari de tweede tijd pakte. “Het belooft een interessante race te worden morgen. Lewis was verrassend goed. We hadden vooraf gerekend op een duel met McLaren, maar Lewis heeft zich er knap tussen genesteld. Kimi was ook weer sterk. Het zal lastig worden. Het belooft een goed gevecht te worden, maar ik ben er klaar voor.”

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