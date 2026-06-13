Kimi Antonelli kwalificeerde zich zaterdag op P3 voor de GP van Catalonië in Barcelona. Het is de eerste keer dit jaar dat de Italiaan niet op de eerste startrij zal verschijnen. In de aanloop naar het zaterdagnummer moest hij zijn bolide eenmalig afstaan aan Frederik Vesti in de eerste vrije training. De test- en reservecoureur nam een verplichte rookiesessie voor zijn rekening. Mogelijk heeft dit gebrek aan voorbereiding gevolgen gehad voor de kwalificatie van Antonelli.

“Eerlijk gezegd ben ik niet echt tevreden”, gaf een eerlijke Antonelli toe in de officiële FIA-persconferentie. “Ik worstelde met het gevoel in de auto. Natuurlijk ligt er hier weinig grip, en wellicht ging ik af en toe iets te agressief de bochten in. Zeker in de laatste sector gleed ik alle kanten op en raakte ik langzaam de auto kwijt. Gelukkig zagen de longruns er de afgelopen dagen veelbelovend uit. In dat opzicht kijk ik uit naar de race.”

Kostbare trainingstijd

Lewis Hamilton, die op de eerste startrij staat achter polesitter George Russell, had zijn auto in VT1 afgestaan aan rookie Dino Beganovic. Hij verklaarde dat het missen van de eerste training hem aanvankelijk parten speelde. “Normaal gesproken is het geen probleem om VT1 te missen, maar het verschil was nu enorm”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik was ruim één seconde langzamer in VT2. We voelden ons totaal niet op ons gemak.”

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Antonelli werd vervolgens gevraagd of hij ook hinder had ervaren door het gebrek aan testtijd in Barcelona. “Dat is moeilijk te zeggen”, reageerde hij. “Misschien heeft het me wel wat gekost. Over het algemeen kwam ik dit weekend tempo tekort over één snelle ronde. Ik weet niet hoeveel verschil het had gemaakt. Q3 was hoe dan ook een erg lastige sessie voor mij, maar het is wat het is. Ik sta nog steeds op P3 en wil me nu focussen op de race. Het is een lange run naar bocht één, waardoor de slipstream mogelijk kansen biedt. Ik moet proberen goed weg te komen en dan de long game spelen. Daarbij is het afwachten hoe de banden zich gedragen; die gaan hier vooralsnog niet heel lang mee.”

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