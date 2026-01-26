Aston Martin heeft bevestigd dat het later instapt tijdens de shakedown in aanloop naar het aankomende F1-seizoen. Het Circuit de Barcelona-Catalunya opent van 26 tot en met 30 januari zijn deuren voor een vijfdaagse privétest. De deelnemende teams mogen drie dagen kiezen om hun nieuwe auto aan de tand te voelen. Aston Martin is van plan pas op donderdag en vrijdag in actie te komen en zal daarmee minimaal één van de drie beschikbare testdagen laten schieten.

De Formule 1-teams verzamelen zich deze week in Catalonië voor een vijfdaagse shakedown achter gesloten deuren, bedoeld om de eerste kilometers te maken met de nieuwe bolides die zijn gebouwd volgens het gewijzigde reglement. Elk team mag daarbij drie dagen invullen tussen maandag en vrijdag. De officiële pre-season tests volgen later in februari in Bahrein en bestaan uit twee afzonderlijke driedaagse sessies.

Aston Martin vertraagd

Aston Martin is niet het enige team dat later begint. Eerder werd al duidelijk dat McLaren en Ferrari de openingsdag op maandag overslaan. Williams is zelfs helemaal afwezig in Barcelona vanwege vertragingen bij de bouw van de FW48. Ook bij Aston Martin is het een race tegen de klok geweest om de nieuwe AMR26 tijdig gereed te krijgen; eerder werd al gemeld dat rijden op maandag en dinsdag niet haalbaar zou zijn.

Die berichtgeving is nu bevestigd door het team uit Silverstone. “De AMR26 zal later deze week in Barcelona zijn voor de shakedown“, luidt een officieel statement. “We zijn van plan om donderdag en vrijdag te rijden.” Dat betekent dat Fernando Alonso en Lance Stroll samen twee dagen de beschikking hebben over de AMR26 om de eerste data te verzamelen richting het nieuwe Formule 1-seizoen.

