De Formule 1 is deze week afgereisd naar Barcelona voor een vijfdaagse privétest op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Achter gesloten deuren worden de nieuwe bolides voor 2026 uitvoerig getest. Bijna alle teams zijn van de partij, waaronder ook de gloednieuwe Cadillac-renstal, die zich maandag als een van de eersten op het Spaanse asfalt begaf. Aan Valtteri Bottas de eer om de nieuwe auto aan de tand te voelen. De Fin zag dat bij alle teams nog enkele kinderziektes opspeelden.

Hoewel de tests in Barcelona achter gesloten deuren plaatsvinden, brachten de teams en de Formule 1 wel enkele reacties naar buiten over de actie op de baan. Zo verliep de ochtendsessie relatief rustig. Naar verluidt is er wel een aantal keer met de rode vlag gezwaaid; Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto en Liam Lawson zouden tot stilstand zijn gekomen op de baan. Valtteri Bottas, die via de officiële kanalen reageerde op de ochtendsessie, gaf toe dat alle teams met de nodige problemen kampten.

‘Alle teams hadden problemen’

“Het is geweldig om terug te zijn”, reageerde Bottas tegenover F1.com. “Met dit gloednieuwe team is het ook een unieke situatie. Ik heb er echt van genoten om weer op het circuit te zijn. Dit was de eerste keer dat ik in deze auto reed, dus het was gewoon fijn om er weer te zijn. Qua prestaties kan ik natuurlijk nog niet veel zeggen, maar het belangrijkste is dat we wat rondjes hebben gereden en aan het einde ook nog een wat langere run hebben gedaan. Dit waren de eerste stappen om alle bugs te verhelpen en alles beter te laten werken.”

LEES OOK: Pérez wil ‘grote dingen’ bereiken met Cadillac: ‘Ik vorm goede combinatie met Bottas’

De Cadillac-coureur werd vervolgens gevraagd naar de omstandigheden op de baan. “Het was koud”, lachte Bottas. “Zo vroeg in de ochtend is het best lastig om de banden hier goed te laten werken. Maar naarmate de temperatuur opliep, ging het wat beter. We hadden de hele dag wel wat problemen, maar dat hoort erbij; daarom zijn we hier. Het lijkt erop dat alle teams wel wat problemen hadden. Het is nu vooral een kwestie van die problemen oplossen en elke dag meer en meer rondjes rijden. Maar het is geweldig om hier te zijn en in de auto te zitten.”

Valtteri Bottas testte maandag met ‘zijn’ Cadillac-F1-auto, uitgevoerd in een camouflage-livery (F1)

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.