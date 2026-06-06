Sergio Pérez laat volgens Cadillac-CEO Dan Towriss zien waarom het team hem heeft aangetrokken. De Mexicaan, die eind 2024 afscheid nam van Red Bull, maakt indruk sinds zijn terugkeer in de Formule 1 en groeit volgens Towriss met ieder raceweekend. Ook teamgenoot Valtteri Bottas ontwikkelt zich volgens de Amerikaan in de juiste richting. “Hun feedback is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de auto”, vertelt Towriss.

Dan Towriss – CEO van Cadillac – ziet vooral dat Sergio ‘Checo’ Pérez opnieuw plezier heeft gevonden in het racen. De Mexicaan kende een moeilijke laatste periode bij Red Bull, maar lijkt bij Cadillac weer volledig in zijn element. Volgens de CEO vertaalt zich dat niet alleen naar zijn prestaties op het circuit, maar ook naar de manier waarop hij samenwerkt met het team. “Checo zien we weer opbloeien op de baan. Ik bewonder hoeveel plezier hij heeft in het racen. Je ziet zijn zelfvertrouwen groeien en dat helpt het hele team vooruit”, vertelt Towriss tijdens de persconferentie in Monaco.

‘Vooruitgang’

Ook Valtteri Bottas speelt volgens Towriss een belangrijke rol binnen de ontwikkeling van Cadillac. De Amerikaan ziet dat ook hij belangrijke stappen zet. Daarbij benadrukt hij dat iedere coureur zich op een andere manier ontwikkelt. “Valtteri groeit ook. Hun feedback helpt ons om de auto te verbeteren. Elke coureur is anders en ontwikkeling verloopt niet lineair. Beide coureurs doen precies wat het team van hen nodig heeft”, legt hij uit.

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De Cadillac-CEO verwacht dan ook dat Bottas zich verder zal ontwikkelen naarmate het seizoen vordert. Towriss heeft er vertrouwen in dat de Fin uiteindelijk nog meer uit zichzelf en de auto kan halen. “Ik heb er vertrouwen in dat Valtteri ook dat volgende niveau kan bereiken. We zijn tevreden met de bijdrage die beide coureurs leveren en zien bij allebei vooruitgang”, aldus Towriss.

Ondertussen deden afgelopen week geruchten de ronde over een mogelijk vertrek van Bottas bij Cadillac. Towriss maakte duidelijk dat daar volgens hem geen sprake van is. “We hebben het grootste respect voor Valtteri. Er zijn geen gesprekken geweest over een vertrek en we zijn erg zeker van onze zaak met hem in het team. Valtteri zet zich volledig in voor het project en wij ook in hem”, besluit Towriss.

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