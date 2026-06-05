Sergio Pérez heeft zijn zelfvertrouwen teruggevonden sinds zijn terugkeer in de Formule 1. De Mexicaan kende een moeizame laatste periode bij Red Bull en stond in 2025 noodgedwongen aan de zijlijn, maar voelt zich bij Cadillac weer volledig op zijn plek. Volgens Pérez hebben veel mensen hem onderschat op basis van zijn laatste maanden bij de Oostenrijkse renstal. “Wanneer je kijkt naar de prestaties die ik nu lever, besef je dat ik wel degelijk tot de beste coureurs behoort”, vertelt Pérez.

Sergio ‘Checo’ Pérez reed tussen 2021 en 2024 voor Red Bull, maar zag zijn periode bij het team niet eindigen zoals hij had gehoopt. De Mexicaan benadrukt dat zijn resultaten in zijn laatste maanden geen eerlijk beeld gaven van zijn niveau als coureur. “Als je kijkt naar mijn tijd bij Red Bull, dan zul je waarschijnlijk niet denken dat ik tot de beste coureur behoor. Maar als je begrijpt onder welke omstandigheden ik toen moest presteren en hoe resultaten in de Formule 1 tot stand komen, dan ontstaat er een heel ander beeld”, vertelt Pérez tijdens een mediamoment in Monaco.

De overstap naar Cadillac heeft Pérez geholpen om dat vertrouwen terug te vinden. Hoewel het team nog niet meestrijdt om punten of podiumplaatsen, merkt de coureur dat hij opnieuw kan laten zien waartoe hij in staat is. “Wanneer je kijkt naar de prestaties die ik nu bij Cadillac lever, besef je dat ik wel degelijk tot de beste coureurs behoor. Ik ben blij dat ik ben teruggekeerd en dat ik dat opnieuw aan mezelf heb kunnen bewijzen. Uiteindelijk strijd je als coureur vooral met jezelf. Je wilt vertrouwen hebben dat je nog steeds op het hoogste niveau kunt presteren”, benadrukt de Mexicaan.

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‘Snelheid was er altijd’

Pérez geeft toe dat hij na zijn vertrek bij Red Bull twijfelde of hij nog wel moest terugkeren in de Formule 1. Zijn gezin speelde daarbij een belangrijke rol, maar tegelijkertijd voelde hij dat zijn verhaal in de sport nog niet klaar was. “Ik had het gevoel dat ik de Formule 1 niet wilde verlaten op de manier waarop het was geëindigd, omdat ik geloof dat ik bij de topcoureurs hoor. Toen ik tijdens een test weer in een Ferrari stapte en na tien ronden direct op snelheid was, besefte ik dat het vooral aan de omstandigheden had gelegen”, legt hij uit.

Volgens Pérez bevestigen zijn huidige prestaties wat hij al langer dacht. De Cadillac-coureur ziet zijn kwalificaties en races als bewijs dat zijn snelheid nooit is verdwenen, ondanks de moeilijke periode bij Red Bull. “Als ik kijk naar de afgelopen races en naar het prestatieniveau dat ik laat zien, dan geeft me dat het gevoel dat die snelheid er altijd al is geweest. Op een gegeven moment ga je denken dat jij misschien het probleem bent of dat je niet meer zo goed bent als vroeger. Maar vaak spelen er veel meer factoren mee dan mensen zien”, besluit Pérez.

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