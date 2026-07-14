Sergio Pérez heeft opnieuw een boekje opengedaan over zijn tijd bij Red Bull. De Mexicaan reed tussen 2021 en 2024 vier seizoenen voor de Oostenrijkse renstal, waar hij aanvankelijk een ondersteunende rol kreeg naast Max Verstappen; volgens Pérez genoot de Nederlander direct van een ongekende voorkeurspositie binnen het team. Hij herinnert zich een opvallend eerste gesprek met toenmalig teambaas Christian Horner.

In 2021 speelde Pérez direct tweede viool bij de Oostenrijkse renstal. Daarmee hielp hij zijn teamgenoot aan diens eerste wereldtitel in de Formule 1. In de jaren daarna daagde hij Verstappen steeds vaker uit voor de winst, maar zonder succes. In 2023 werd hij nog vicekampioen, al scoorde hij wel minder dan de helft van het aantal punten van de Nederlander. Het jaar daarop raakte hij in een vormdip en werd het verschil tussen beiden nog pijnlijker duidelijk. De teamleiding besloot het nieuwe contract van Pérez te verscheuren, waardoor de zesvoudig racewinnaar gedwongen afscheid moest nemen van de koningsklasse.

Met één auto racen

Dit seizoen maakte Pérez echter zijn rentree bij Cadillac en staat hij weer volop in de schijnwerpers. Zo doet hij in een interview met de High Performance-podcast een boekje open over zijn tijd bij Red Bull. Hij herinnerde zich zijn eerste gesprek met toenmalig teambaas Christian Horner. Volgens ingewijden was de Engelsman doorslaggevend bij het aantrekken van Checo.

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Desondanks maakte Horner aan het begin van de samenwerking direct duidelijk welke rol Pérez zou krijgen naast Verstappen. “Ik heb een geweldige tijd gehad bij Red Bull”, stelde de 36-jarige coureur voorop. “Fantastisch zelfs. Tegelijkertijd wist ik dat ik in een project terechtkwam dat door de jaren heen rond Max (Verstappen, red.) was opgebouwd. Dat werd al duidelijk toen ik mijn contract ondertekende; ik wist waar ik aan begon.” Op de vraag hoe hem dat duidelijk werd gemaakt, deelde Pérez enkele opvallende uitspraken van Horner. “De eerste keer dat ik Christian (Horner, red.) ontmoette, zei hij tegen me: ‘We racen met twee auto’s omdat we dat moeten. We zouden heel blij zijn als we met één auto konden racen. Alles draait om Max. We willen het kampioenschap winnen.'”

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