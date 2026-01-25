Sergio Pérez koestert hoge verwachtingen van zijn avontuur bij Cadillac. De inmiddels 35-jarige Mexicaan ziet zijn rentree in de Formule 1 als een kans op eerherstel, nadat hij eerder moest plaatsmaken bij Red Bull Racing. “Cadillac is hier om grote dingen te bereiken”, stelt hij.

In de podcast ‘F1: Back at Base’ praat Pérez uitgebreid over zijn beweegreden van een comeback op de grid namens Cadillac. “Dit is een team waarmee ik de hele route wil meemaken. Ik wil genieten van de weg die we samen afleggen en ik ben ervan overtuigd dat we ons zeer snel kunnen ontwikkelen. Cadillac is hier om grote dingen te bereiken.”

De eerste Cadillac Formule 1-auto maakte op 16 januari zijn debuut tijdens een besloten shakedown op Silverstone, met Pérez achter het stuur. Zijn teamgenoot bij Cadillac is een andere ‘ouwe rot’, Valtteri Bottas. “Ik wil er persoonlijk mijn beste seizoen ooit van maken en alles eruit halen wat erin zit. Als ik kan afsluiten met het gevoel dat ik niets heb laten liggen, dan is dat een mooi doel”, zegt de Fin in dezelfde podcast.

Hun gezamenlijke ervaring moet Cadillac helpen bij de opbouw van het nieuwe team, zegt Pérez. “We hebben alles gezien en meegemaakt in deze sport. Dat maakt ons een sterke combinatie. Het bouwen aan een nieuw team is een totaal andere uitdaging en juist dat sprak me enorm aan.”

