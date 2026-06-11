Adrian Newey was afgelopen weekend een opvallende verschijning in de paddock van Monaco. De topontwerper van Aston Martin verscheen voor het eerst sinds de openingsrace van het seizoen weer langs de baan en gebruikte het raceweekend vooral om met eigen ogen te zien waar de grootste problemen van het team liggen.

Newey, die de afgelopen maanden voornamelijk vanuit de fabriek in Silverstone werkte, liep in Monaco voor het eerst in geruime tijd weer over de grid en door de paddock. Tijdens zijn bezoek maakte Newey duidelijk waar zijn prioriteiten liggen. “Ik ben behoorlijk gedisciplineerd in dat opzicht. Ik heb een soort tunnelvisie. Ik concentreer me volledig op de auto”, aldus de Brit.

‘Focus op performance’

Omdat Aston Martin momenteel worstelt met een tegenvallende AMR26, wil Newey zich niet bezighouden met randzaken. De voormalig Red Bull-ontwerper benadrukt dat vrijwel al zijn aandacht uitgaat naar het verbeteren van de prestaties van de auto. “99 procent van mijn focus ligt op de auto en op het vinden van performance. Dat is altijd mijn manier van werken geweest.”

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Dat Aston Martin juist in Monaco opnieuw tekortkwam, zal die boodschap alleen maar hebben versterkt. Fernando Alonso wist uiteindelijk wel een punt te scoren, maar de auto kampte het hele weekend met onderstuur, problemen rond de energieterugwinning en een gebrek aan competitiviteit op een circuit waar de motor minder bepalend is dan elders.

Newey zei in Monaco tegen F1 TV nog voor de zomerstop met een flinke update voor de auto te komen. Volgens hem heeft de gebrekkige voorbereiding van Aston Martin op het seizoen geleid tot een koerswijziging. “Na Melbourne hebben we besloten om niet langer stap voor stap kleine updates te introduceren. In plaats daarvan nemen we de tijd om de juiste systemen op te zetten en ons onderzoek veel grondiger uit te voeren. Alles moest in een enorme haast gebeuren om de auto op tijd klaar te krijgen voor Melbourne. Toen hebben we tegen elkaar gezegd: ‘Oké, we accepteren de pijn op de korte termijn en hopen een serieuze stap voorwaarts te zetten zodra we die kunnen maken.'”

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