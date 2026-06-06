Gabriel Bortoleto raakte bij het uitkomen van de tunnel de vangrail met zijn linkervoorband, waardoor de eerste rode vlag tijdens de kwalificatie in Monaco werd veroorzaakt. Hierdoor is zijn wielophanging gebroken en heeft hij zijn auto stilgezet op de baan. Voor de Audi-coureur betekent dit het einde van zijn kwalificatie, terwijl hij al heel het weekend er goed bij zat voor wellicht een plekje in de top tien.

Gabriel Bortoleto heeft gezorgd voor de eerste rode vlag in de kwalificatie in Monaco. Voor Bortoleto was er kans op een plekje in de top tien, maar doordat hij zijn auto heeft stilgezet op de baan is dit niet meer mogelijk. Coureurs hadden nog genoeg tijd om nog voor één ronde te gaan, waardoor Carlos Sainz toch nog door is naar het tweede gedeelte.

Así fue el choque de Bortoleto 🇧🇷 con la barrera saliendo del túnel de Mónaco 🇲🇨 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/WW5bwFkl8Y — F1 Vice (@F1Vice) June 6, 2026

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