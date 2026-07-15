Gabriel Bortoleto vindt dat F1-coureurs moeten stoppen met klagen over de nieuwe reglementen. De Audi-coureur is van mening dat de sport ondanks de veranderingen zijn aantrekkingskracht heeft behouden en dat de rijders zich simpelweg moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. De afgelopen maanden klonk er veel kritiek op de nieuwe auto’s, onder anderen van Max Verstappen en Fernando Alonso, die opnieuw lage verwachtingen hebben van de aankomende GP van België.

De overgang van de vorige generatie auto’s naar het huidige reglement zorgde voor veel discussie binnen de Formule 1. Vooral de nadruk op energiebeheer leidde de afgelopen maanden tot felle kritiek. Inmiddels heeft de FIA bevestigd dat de vermogensverdeling de komende seizoenen geleidelijk wordt aangepast, waarbij de interne verbrandingsmotor weer een grotere rol gaat spelen. Toch klonk er tijdens de laatste GP van Groot-Brittannië opnieuw veel negativiteit. De nieuwe reglementen leidden weer tot ‘jojo-racen’ en tijdens de kwalificatie konden coureurs niet altijd voluit gaan.

Volgens Bortoleto betekent dat echter niet dat de magie van de Formule 1 verdwenen is. De Braziliaan wijst erop dat de auto’s nog altijd extreem snel zijn, zoals hij zelf ervoer op Silverstone. “Ik denk niet dat we de magie van de sport kwijt zijn”, reageerde de jonge coureur tegenover de pers. “We rijden nog steeds verdomd snel door de Copse-bocht. We hebben het over snelheden van 280 km/u, dus ik moet nog steeds gas terugnemen om heelhuids door die bocht te komen.”

‘Moeten dat hoofdstuk afsluiten’

“Het is niet alsof je daar nu vol gas doorheen kunt”, verzekerde de Audi-coureur. “Ja, vorig jaar hadden we nu eenmaal een ander concept, maar het is tijd dat we dat hoofdstuk afsluiten. Dit zijn de reglementen waar we nu mee te maken hebben.”

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Bortoleto benadrukt dat de huidige regels nog jarenlang blijven gelden en dat de focus daarom moet verschuiven naar verbeteringen binnen het bestaande kader. “Aan de mensen die er nog steeds over klagen: dat station zijn we gepasseerd. Dit zijn de reglementen waar we het tot 2030 mee moeten doen. In 2031, wanneer we overstappen op nieuwe reglementen, kunnen we de discussie opnieuw openen.”

“We kunnen niet drie jaar lang over hetzelfde probleem blijven steggelen”, besloot Bortoleto dringend. “Dit is nu eenmaal wat het is. De auto’s zijn nog steeds leuk om te rijden, maar het is gewoon net even anders. We moeten ons daaraan aanpassen – zo is het leven.”

Gabriel Bortoleto vindt dat zijn collega’s moeten stoppen met klagen over het F1-reglement (Audi)

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