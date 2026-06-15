Nog nooit betreurde Nico Hülkenberg zo’n bizarre uitvalbeurt als tijdens de voorbije GP van Catalonië in Barcelona. Een bijna zekere puntenfinish voor de Audi-vedette ging verloren doordat grind, opgeworpen door de Racing Bulls van Liam Lawson, zijn noodschakelaar raakte. Alle elektrische systemen vielen uit, waardoor Hülkenberg kansloos moest afdruipen naar de pitstraat. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, verzuchtte hij na afloop.

Nico Hülkenberg zette in Barcelona vol de achtervolging in op Liam Lawson, die in een poging de Duitser van zich af te houden meermaals uitstapjes naar het grind maakte. Lang duurde het gevecht echter niet. Een opgeworpen steentje trof de noodschakelaar van de Audi-bolide, waardoor de race voor Hülkenberg abrupt ten einde kwam. “De auto viel volledig uit”, reageerde hij verslagen. “Daarna ben ik gewoon terug naar de pitstraat gerold – er viel niets meer aan te doen.” Over de bijzonderheid van zijn uitvalbeurt liet hij weinig twijfel bestaan. “Eerlijk gezegd heb ik zoiets nog nooit meegemaakt of gezien, in mijn hele carrière niet. Het is gewoon pech; de timing was bijzonder slecht.”

De Duitse routinier heeft dit jaar nog geen punten gescoord namens het nieuwe Audi-team. Mede dankzij de vele uitvalbeurten in de top had hij in Barcelona zicht op een flinke inhaalslag. Daar is hij zich terdege van bewust. “Als je ziet wat er aan het einde gebeurde, twee topauto’s die uitvielen”, doelde hij op Kimi Antonelli en Charles Leclerc. “Op de een of andere manier lijken de racegoden niet te willen dat we nu al punten scoren”, lachte hij wrang.

‘Liam Lawson zat behoorlijk op de grens’

De snelheid van Audi ten opzichte van Racing Bulls stemde hem wél tevreden. “Ik denk dat we veel meer tempo hadden”, vervolgde hij analytisch. “Maar als je hier achter een auto vastzit – in dit geval Liam (Lawson, red.) – wordt het behoorlijk lastig. Als je dichtbij komt, heeft dat meteen een negatieve invloed op je banden, en vanaf dat moment gaat het bergafwaarts. Als we hem hadden kunnen inhalen, denk ik dat we behoorlijk hard hadden kunnen doortrappen.” Hij wilde wel benadrukken dat Lawson in de duels soms op het randje reed. “Hij zat een aantal keer behoorlijk op de grens”, besloot hij enigszins kritisch.

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Lawson reageerde verbaasd toen hem werd verteld wat er precies was gebeurd, en liet weten geen enkel idee te hebben gehad van de rol die zijn auto speelde. “Meen je dat? Oh, wat jammer”, klonk het verbouwereerd. “Natuurlijk had ik geen idee”, reageerde hij desgevraagd. “Het zou heel indrukwekkend zijn als ik dat bewust had gedaan, maar ik wist van niets. Ik zag alleen dat hij uitviel.” Hülkenberg plaatste na afloop van de race een foto van de beschadigde noodschakelaar op sociale media.



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