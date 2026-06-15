Lando Norris scoorde tijdens de GP van Catalonië in Barcelona zijn tweede podium van 2026. Een welkom resultaat na twee uitvalbeurten in achtereenvolgens Montreal en Monaco. Tegelijkertijd kwam de derde plaats als een verrassing voor de regerend wereldkampioen, die nog altijd spreekt van een achterstand op Mercedes én Ferrari. De eerste zege van Lewis Hamilton verbaast Norris dan ook allerminst; met iets meer vermogen zou de Scuderia volgens hem zelfs kunnen domineren.

“Wij deden vandaag niet echt mee om de overwinning”, verklaarde Norris tijdens de officiële FIA-persconferentie na afloop van de race. De Brit kwam als derde over de streep, op gepaste afstand van winnaar Lewis Hamilton en runner-up George Russell. “We vochten niet met die auto’s, daarvoor waren ze simpelweg te snel. Dat we hun tempo enigszins konden volgen, was eigenlijk al een aangename verrassing.” Na de start sloeg raceleider Russell al snel een gat naar de McLarens.

“Na de eerste stint moest ik al twaalf seconden toegeven op George (Russell, red.)”, aldus Norris. “Dat we de situatie daarna nog hebben omgebogen en op de juiste momenten hebben gepit, laat zien dat er ook positieve signalen zijn. Maar een podium had ik eerlijk gezegd niet verwacht.” Het halen van de finish was op zichzelf al een belangrijke opsteker voor de McLaren-coureur. “Dat was alweer een tijdje geleden”, lachte hij. “Het is mooi om het team met dit resultaat te belonen. Ik denk dat ik een hele sterke race heb gereden, maar dat betekent niet automatisch dat je wint. In dit geval heb ik simpelweg het maximale uit de auto gehaald.”

‘Dan geeft Ferrari iedereen het nakijken’

Norris was tijdens de race onder de indruk van de snelheid van Ferrari, en met name van winnaar Lewis Hamilton. “Ferrari blijft zich ontwikkelen en heeft vandaag laten zien hoe snel die auto werkelijk is”, merkte de Engelsman op. Wat de MCL40 betreft, hoopt hij op omvangrijke upgrades. “We moeten begrijpen hoe we de auto onder alle omstandigheden beter bestuurbaar kunnen maken”, lichtte hij toe. “Op sommige circuits werkt het pakket redelijk goed, zoals hier en in Miami, maar het is niet alsof we zomaar onderdelen van de auto van vorig jaar kunnen overnemen.”

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“We hebben geluk dat Ferrari op dit moment niet over een sterkere motor beschikt”, benadrukte Norris, die beseft dat de Scuderia competitiever is dan de resultaten van de afgelopen maanden doen vermoeden. “Als dat wel zo was, zouden ze domineren”, verzekerde hij. “In de bochten zijn zij absoluut de maatstaf; wij komen niet eens in de buurt. Dat is gewoon de realiteit. McLaren staat nog lang niet waar het wil staan. Als Ferrari straks ook op motorisch vlak een flinke stap zet, zetten ze iedereen voor schut.”

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