Carlos Sainz beleefde samen met Fernando Alonso een thuisrace in Barcelona. Hoewel? De nieuwe baan in Madrid heeft zijn hart inmiddels gestolen. De Madrileen is ambassadeur voor deze gloednieuwe bestemming op de F1-kalender en ging eerder al los op het semi-stratencircuit. Wat verwacht hij van de nieuwe Grand Prix en welk gevoel heeft hij nu bij de Catalaanse halte? Een vraag en antwoord met de Spaanse thuisheld.
Carlos Sainz kijkt uit naar tweede thuisrace: ‘Madrid krijgt eigen karakter’
Getty Images
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