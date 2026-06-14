Een compact veld en hoge bandenslijtage; de eerste editie van de zogeheten Grand Prix Barcelon-Catalunya belooft zondag een tactisch schaakspel te worden. Na een teleurstellend weekend in Monaco wil polesitter George Russell zijn titelkansen nieuw leven inblazen en Max Verstappen mag wellicht hopen op een podiumplek. Een overzicht van de zaken waar je vandaag op moet letten.

1. Mercedes versus Ferrari bij de start

Russell mag dan vanaf P1 vertrekken, de statistieken spreken dit seizoen niet in zijn voordeel: hij wist zijn polepositions nog niet om te zetten in een leidende positie na de eerste ronde. Tel daarbij op dat het circuit van Barcelona-Catalunya een gigantische aanloop van 598 meter kent tot de eerste bocht en spektakel is gegarandeerd.

Naast hem staat nota bene Lewis Hamilton namens Ferrari, een team dit seizoen ijzersterke starts kent. En vlak daarachter loert kampioenschapsleider Kimi Antonelli op een slipstream. Kan de Italiaanse tiener Russell mentaal een tik uitdelen door voor de zesde keer op rij vóór hem te eindigen?

2. Strategisch duel: wellicht een driestopper

Het Pirelli-rubber krijgt het zwaar te verduren op het Catalaanse asfalt. De baantemperatuur tikt naar verwachting de 54 graden Celsius aan en er staat volgens de voorspellingen een verraderlijke wind op het circuit. Hamilton liet al doorschemeren dat de bandendegradatie twee keer zo hoog is als vooraf berekend.

Een eenstopper is nagenoeg uitgesloten en zelfs een tweestop-strategie (medium-hard-hard) vereist extreem veel bandenmanagement. Omdat een undercut volgens experts hier goud waard is (een vroege stop kan zomaar drie seconden per ronde opleveren), kan er een domino-effect ontstaan. Het is daarom goed mogelijk dat teams puur op snelheid gedwongen worden tot een zeldzame driestopper.

3. Verstappen kan verrassen

Terwijl de top vier (Mercedes en McLaren) elkaar waarschijnlijk gaat schaduwen met identieke strategieën, kan Max Verstappen vanaf P5 wel eens de boel gaan opschudden. De Nederlander heeft namelijk een afwijkende bandenallocatie: hij heeft nog een extra set mediums over ten opzichte van anderen.

Vorig jaar probeerde Red Bull McLaren al te verschalken met een agressieve strategie. Dat mislukte toen door een slechte harde band en een late Safety Car, maar met de huidige krachtsverhoudingen is Verstappen hiermee een gevaarlijke outsider voor allicht een podiumplek.

4. Inhaalrace Leclerc en punten Hülkenberg

Charles Leclerc kende een dramatische zaterdag. De Monegask crashte in Q3 hard in bocht 4 en moet vanaf P10 starten. Toch is hij optimistisch; de Ferrari-updates werken en Leclerc staat bekend als een van de beste starters van het veld.

Vlak voor hem start Nico Hülkenberg (P9). De Duitser wist dit seizoen weliswaar al zes keer als 11e te kwalificeren, maar bereikte in Barcelona voor het eerst Q3. ‘The Hulk’ aast op zijn allereerste punten van het seizoen voor Audi, al zal hij dan wel zijn startgedrag moeten verbeteren: hij verloor dit jaar gemiddeld de meeste plekken in de openingsronde.

En verder…

…won Verstappen op dit circuit in 2016 voor het eerst een F1-race

…was de eerste race, als GP Spanje, in 1991 in Barcelona

…pakte Michael Schumacher op dit circuit het vaakst pole (7x)

…won Hamilton samen met Schumacher het vaakst (6x)

…is een ronde 4657 meter lang

…telt de race 66 ronden

…duurt een pitstop nagenoeg 23 seconden (inclusief in- en uitrijden)

Lees hier alles over de GP Catalonië in Barcelona

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