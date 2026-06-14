George Russell staat na lange tijd weer op pole, maar of hij die positie ook kan verzilveren is een ander verhaal. De Brit pakte in Barcelona poleposition, maar de concurrentie zit hem op de hielen. Lewis Hamilton miste de toppositie op een haar na en staat naast Russell op de eerste rij van de startopstelling. Met Ferrari’s bewezen reputatie op het gebied van starts, juist op het lange rechte stuk van Barcelona, is dat een combinatie waar Russell rekening mee zal moeten houden zodra de lichten doven.

Direct achter dat duo wordt het minstens zo interessant. Kimi Antonelli start als derde en kan profiteren van de slipstream van Hamiltons Ferrari, met als doel zijn teamgenoot Russell meteen te verschalken. Lando Norris had meer verwacht en moet vanaf P4 zien wat de race hem brengt, terwijl Max Verstappen vanaf de vijfde plaats vooral hoopt vooraan te kunnen meevechten. De Nederlander toonde zich niet ontevreden over zijn uitgangspositie, maar verwacht wel een zware race.

Verder naar achteren zorgt vooral Nico Hulkenberg voor een verrassing: de Duitser kwalificeerde zijn Audi knap op P9. Aan de andere kant van het spectrum is het drama compleet voor Charles Leclerc, die crashte tijdens de kwalificatie en met een teleurstellende P10 genoegen moet nemen, terwijl zijn teamgenoot juist op de eerste startrij staat.

Helemaal achterin op de startopstelling tekent zich het bekende patroon af met Cadillac en Aston Martin. Opvallend daarbij: Fernando Alonso werd voor het eerst in lange tijd verslagen door teamgenoot Lance Stroll en start, mogelijk voor de laatste keer in zijn carrière op dit circuit, vanaf de allerlaatste plek.

De GP Catalonië gaat om 15.00 uur van start.

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