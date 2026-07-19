Spa-Francorchamps levert een startopstelling op die niemand had zien aankomen. WK-leider Kimi Antonelli was wederom iedereen te snel af en pakte pole position, maar het is de tweede startplek die voor de meeste opschudding zorgt: Max Verstappen, geholpen door een perfecte tow van teamgenoot Isack Hadjar, klopt de overige toppers en start naast Antonelli op de eerste startrij.

Direct achter hen start George Russell, waardoor Mercedes met beide auto’s vooraan staat. De Brit zal bij de sprint naar La Source en vervolgens de lange run richting Kemmel ongetwijfeld hopen te profiteren van de aanwezigheid van zijn teamgenoot. Charles Leclerc moest genoegen nemen met de vierde tijd nadat hij tijdens zijn beslissende ronde inhield vanwege een gele vlag. Teamgenoot Lewis Hamilton start als vijfde. De Ferrari-coureur kende een hectische zaterdag nadat hij zijn auto zwaar beschadigde in de derde vrije training, maar dankzij knap werk van de monteurs kon hij toch deelnemen aan de kwalificatie.

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Oscar Piastri vertrekt als zesde, gevolgd door een sterk presterend Racing Bulls-duo met Arvid Lindblad op de zevende plaats en Liam Lawson op de negende. Daartussen verraste Gabriel Bortoleto namens Audi met een knappe achtste startpositie. Pierre Gasly sluit de top tien af.

Gridstraffen

De startopstelling ziet er bovendien anders uit dan de kwalificatie uitslag deed vermoeden. Lando Norris leverde vanwege een motorwissel tien plaatsen in en start daardoor vanaf de dertiende plaats. Ook Hadjar en de Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso kregen gridstraffen en beginnen achteraan. Voor Aston Martin bekend terrein, maar Norris geldt daardoor als een belangrijke kandidaat voor een indrukwekkende opmars, terwijl ook Hadjar met zijn snelheid op een sterke inhaalrace zal mikken.

De lichten voor de GP van België doven vandaag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

UPDATE: Ook Carlos Sainz heeft een gridstraf gekregen voor nieuwe motoronderdelen, en start de race vanaf P19.

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