De startopstelling belooft een bijzonde Grand Prix van Oostenrijk. Tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring verloor Max Verstappen de controle en knalde zijn bolide hard de vangrail in. Het resultaat: gele vlaggen, verwarring op het circuit en George Russell die optimaal profiteerde. Hij lichtte van het gas, verloor wat tijd, maar had genoeg in de tank om de pole te pakken.

Even was er twijfel of zijn ronde zou standhouden, maar de pole bleef staan. Kimi Antonelli, die na de eerste Q3-runs nog aan de leiding stond, dacht dat het een dubbele gele vlag was en brak zijn ronde af. Hierdoor moet de leider in het WK genoegen nemen met P4, achter het Ferrari-blok Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

De Monegask wil bij de start meteen toeslaan, de zevenvoudig wereldkampioen ruikt een herhaling van zijn overwinning in Barcelona. Gaat Ferrari wederom verrassen? Of is het toch Antonelli die, zoals we eerder hebben gezien dit seizoen, snel oprukt naar de kop van het veld. De Italiaan weet immers dat elke meter die hij verliest op zijn concurrenten telt in het kampioenschap.

Dan Verstappen. De Nederlander vertrekt als vijfde en heeft één missie: laten zien dat de RB22 met het update-pakket voorin kan meevechten. McLaren volgt met Lando Norris en Oscar Piastri op zes en zeven op de startopstelling. Daarachter een compact blok van Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Pierre Gasly is de beste Alpine-coureur op P11, terwijl teamgenoot Franco Colapinto pas als zestiende start. Achterin het veld, zoals inmiddels een vast patroon, sluiten Cadillac en Aston Martin de rij.

De lichten doven om 15.00 uur op de Red Bull Ring.

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