Kimi Antonelli won gisteren de sprintrace en pakte daarna ook de pole position voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het moet gek lopen wil de WK-leider dit weekend niet met de zege naar huis rijden. Naast hem op de eerste rij staat Charles Leclerc, die Ferrari een uitstekende uitgangspositie bezorgt op deze startopstelling.

Achter hen, op de tweede startrij, wacht misschien wel de grootste verhaallijn van de dag: Lewis Hamilton. De thuisheld won negen keer op Silverstone, maar nooit in het rood van Ferrari. Vandaag krijgt hij de kans om daar verandering in te brengen, al zal hij eerst langs Leclerc en Antonelli moeten. Naast de zevenvoudig kampioen start George Russell, die weinig tijd te verliezen heeft. Wil hij het gat met Antonelli in het kampioenschap kleiner maken, dan is winnen eigenlijk de enige optie.

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Niet Max Verstappen, maar Isack Hadjar was de snelste man van Red Bull in de kwalificatie en start vanaf de vijfde plaats. Verstappen zelf moet genoegen nemen met een zevende startpositie, ver buiten het podiumgeweld waar hij dit seizoen naar hunkert. Regerend wereldkampioen Lando Norris start als zesde, teamgenoot Oscar Piastri als achtste. Arvid Lindblad en Liam Lawson completeren de top tien namens Racing Bulls.

Helemaal achteraan sluit Fernando Alonso de startopstelling, achter teamgenoot Lance Stroll. Extra pijnlijk, want Aston Martin heeft de fabriek vlak naast de ingang van dit circuit. Van thuisvoordeel is voor de Spanjaard weinig te merken.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd doven de lichten op circuit Silverstone.

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