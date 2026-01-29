De Formule 1 begint alweer aan de vierde dag van de shakedown in Barcelona, maar zonder Red Bull. De Oostenrijkse renstal kiest ervoor om haar laatste van de drie testmogelijkheden voor de vrijdag te bewaren. Red Bull wacht namelijk nog op vervangende onderdelen voor de RB22 na de crash van Isack Hadjar op dinsdag. Max Verstappen moet daardoor ook nog een dagje wachten voordat hij weer kilometers mag maken in de nieuwe Red Bull-bolide.

Red Bull was afgelopen maandag en dinsdag wel op het Circuit de Barcelona-Catalunya te vinden. Het team werkte tijdens de eerste twee dagen van de shakedown een prima aantal rondes af om zowel de RB22 als de nieuwe motor de DM01 uitgebreid te testen. Isack Hadjar zat op maandag als eerste in de Red Bull-uitdager voor 2026, terwijl Max Verstappen dinsdag mocht instappen. De Nederlander reed 27 rondes, al maakte hij ook een klein uitstapje naar de grindbak.

LEES OOK: Grote vraagtekens rondom race-ingenieur Lewis Hamilton: ‘Alarmbellen gaan rinkelen’

Vrijdag

De tweede testdag van Red Bull eindigde met een crash van Hadjar, die na de middagpauze het stuur weer van Verstappen had overgenomen. De Fransman schoof van de baan en belandde achterstevoren in de muur. Hoewel de schade naar verluidt niet enorm was aan de RB22 besloot Red Bull wel de planning om te gooien, en kwam het op woensdag al niet in actie. Ook de donderdag laten de Oostenrijkers nu aan zich voorbij gaan. Verschillende bronnen melden dat het team nog altijd wacht op vervangende onderdelen uit de fabriek in Milton Keynes, na de crash van Hadjar. Verstappen rijdt naar verluidt op vrijdag de laatste kilometers van de RB22 tijdens de shakedown in Barcelona.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.