Max Verstappen blikt terug op een ‘eenzame race’ in Barcelona. De Nederlander kon tijdens de GP Catalonië niet meedoen met de topteams, waardoor Oranje-succes uitbleef in Spanje. In het Franse Le Mans was dat echter niet het geval, want daar won Nyck de Vries als derde Nederlander ooit de prestigieuze 24-uursrace. Ook hoopt Verstappen op nog meer Nederlands succes vanavond: ‘Dat Oranje wint, is het allerbelangrijkste’.

Max Verstappen kon tijdens de GP Catalonië in Barcelona een plaatsje goedmaken, maar voor de viervoudig wereldkampioen voelde de Grand Prix vooral als een ‘eenzame race’. “We waren gewoon te langzaam”, vertelt hij na afloop. “Elke stint verlies je gewoon net wat tijd op elke band. Ze werkten allemaal niet goed, in ieder geval voor ons. Maar dat is denk ik ook gewoon omdat we op alle compounds net wat te langzaam zijn.”

Ander Oranje-succes

Nederlands succes was er wel bij een hele andere tak van de autosport: de 24 uur van Le Mans werd gewonnen door Nyck de Vries en zijn teamgenoten van Toyota Racing. De Vries is de derde Nederlander ooit die deze prestigieuze etmaalrace op zijn naam schrijft. Verstappen is blij voor de voormalig Formule 1-coureur. “Ik had het nog niet gezien, want ik neem mijn telefoon pas weer mee als ik terug ben op mijn kamer. Maar dat is natuurlijk supermooi. Daar ben ik blij mee.”

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Ondertussen is voor sportfans de dag nog niet voorbij. Vanavond om 22.00 uur Nederlandse tijd speelt Oranje hun eerste wedstrijd van het WK voetbal tegen Japan. “Ik hoop dat ze winnen”, blikt Verstappen alvast vooruit op de wedstrijd in Arlington, Texas. “Dat is het allerbelangrijkste.”

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