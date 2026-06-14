Max Verstappen sluit de Grand Prix van Catalonië in Barcelona met een plekje winst af. De Nederlander startte de race vanaf plaats vijf en reed 66 rondes en twee Virtual Safety Cars later als vierde over de finishlijn. Volgens Verstappen laat het goed zien waar Red Bull momenteel staat in de pikorde: ‘We hebben zeker nog een achterstand op Mercedes, Ferrari en ook McLaren’.

Terwijl alle aandacht ging naar de eerste Ferrari-zege van Lewis Hamilton in Barcelona, reed Max Verstappen vanaf P5 een vrij onzichtbare race. De Nederlander kon wel profiteren van de Virtual Safety Car veroorzaakt door Fernando Alonso en eindigde de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya – waar hij tien jaar geleden zijn eerste Formule 1-overwinning ooit pakte – één plekje hoger, op P4. Voor Verstappen was dit ook het hoogst haalbare, zo concludeert hij zelf na de race.

“We zaten er op alle banden gewoon een beetje naast tijdens de race”, vertelt hij tegen de in Barcelona aanwezige media. “De strategie was wel goed en ik had ook de juiste banden onder mijn bolide geschroefd. Maar we zaten er gewoon naast. We lijken het gewoon niet zo goed te doen op circuits met veel degradatie aan de banden.”

Achterstand

Volgens Verstappen liet de race in Barcelona ook goed de huidige pikorde binnen de Formule 1 zien. “We hebben zeker nog een achterstand op Mercedes, Ferrari en ook McLaren”, somt de Nederlandse coureur op. “Het gaat misschien iets beter bij ons, maar we staan nog zeker niet waar we willen staan. We moeten blijven werken, en betere upgrades meenemen.”

De viervoudig wereldkampioen staat vervolgens even stil bij de eerste Ferrari-zege van Hamilton. “Het is altijd speciaal om – ook al heb je al zoveel gewonnen – een eerste keer met Ferrari te winnen”, concludeert Verstappen.

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